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Доступ до укриттів для домашніх тварин: зоозахисниця пояснила правила

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Доступ до укриттів для домашніх тварин: зоозахисниця пояснила правила
Власники тварин мають слідкувати, щоб їх улюбленці не створювали незручностей для інших людей та тварин в укритті
фото: Київський метрополітен

Відмова у доступі до укриття власникам тварин є неправомірною

Згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами. При цьому їх розмір не має значення. Про це повідомила керівниця відділу стратегічних ініціатив організації UAnimals Ольга Чевганюк в ефірі телепрограми «Київський час», інформує «Главком».

Зоозахисниця пояснила, що у разі виникнення надзвичайної ситуації або повітряної тривоги власники тварин мають право спускатися в укриття разом зі своїми улюбленцями, при чому їх розмір не має значення. Єдине, що власники мають потурбуватися про забезпечення дотримання базових вимог безпеки – як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі, бажано мати з собою гігієнічні пелюшки для  тварин. Великих собак треба тримати у наморднику. 

Власники тварин мають слідкувати, щоб їх улюбленці не створювали незручностей для інших людей та тварин в укритті
Власники тварин мають слідкувати, щоб їх улюбленці не створювали незручностей для інших людей та тварин в укритті
фото: Київський метрополітен

У випадках, коли адміністрація укриття або інші особи перешкоджають входу з твариною, Чевганюк рекомендує фіксувати такі дії на відео та викликати поліцію. Відмова у доступі є неправомірною.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» внесла зміни до правил перевезення тварин у вагонах пасажирських потягів, аби зробити подорожі з улюбленцями більш комфортними. Перед внесенням на розгляд саме цієї редакції правил залізничники провели консультації з зоозахисниками, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів. Великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів.

До слова, через війну в Україні руйнуються сховища кажанів – це одна з менш помітних екологічних проблем. Тисячі тварин гинуть у зруйнованих будівлях, де зимують колоніями. За час повномасштабного вторгнення кількість кажанів, яким потрібна допомога, зросла вдвічі. 

Теги: Київ метро укриття тварини

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