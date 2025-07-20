Українські водойми захоплюють риби-чужинці

Серед таких видів – чебачок амурський, який набридає рибалкам-любителям

В українських річках та озерах оселилися нові види риб, які не повинні були там жити. Як інформує «Главком», іхтіологиня Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України Юлія Куцоконь у коментарі «Телеграфу» розповіла, звідки ці чужорідні види потрапили в наші водойми.

Які нові види риб з'явилися в українських водоймах

Ротань-головешка

«До найяскравіших представників належить ротань-головешка, яка походить із басейну Амура з Далекого Сходу», – поділилася Куцоконь.

Крім російського південного сходу, ця риба вважається аборигенною на північному сході Китаю, півночі Корейського півострова і на острові Сахалін, зазначила іхтіологиня.

Чебачок амурський

Ця маленька риба потрапила в нашу країну з далекосхідного регіону.

«Він завдає значної шкоди рибним господарствам, а також набридає рибалкам-любителям, бо клює швидше, ніж інші риби, а сам при цьому дрібного розміру», – заявила Куцоконь.

Сонячний окунь

Ще однією «рибою-чужинцем» в Україні є сонячний окунь. Цей вид прибув до нас із Північної Америки.

«Серед чужорідних видів вирізняється сонячний окунь, батьківщиною якого є Північна Америка. Це така гарна висока рибка зелено-синього, блакитного кольору, а на вирості зябрової кришки є чорна з червоною плямочка», – описала цю рибу іхтіологиня.

Американські сомики

Також в українських водоймах з'явилися нові чужорідні види сомиків. Іхтіологиня розповіла, що зараз поширюються два види.

«У нас зараз поширюються два види американських сомиків: коричневий і чорний», – уточнила Куцоконь.

Раніше на ставку в селищі Новопокровка Дніпровського району Дніпропетровської області було зафіксовано масову загибель риби. Про інцидент повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Місцеві жителі в соцмережах почали бити на сполох: за даними очевидців, лише за один день у громаді зібрали близько п’яти тонн мертвої риби.

Також через зміну клімату в Україні змінюється видовий склад риб, а деякі аборигенні види прісноводних зникають. Види, які краще переносять тепло, поступово поширюються на північ країни.