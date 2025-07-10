Британські вчені наблизилися до масового виробництва штучної крові

Вчені виявили ключовий момент для виробництва штучної крові

Дослідники з Лондонського університету імені королеви Марії зробили значний прорив у технології створення штучної крові. Наукова група виявила ключову роль сигнального білка хемокіну CXCL12 у формуванні еритроцитів – основних клітин крові, які відповідають за транспорт кисню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на News-Medical.

Вчені встановили, що CXCL12 відіграє критичну роль у процесі дозрівання еритроцитів, допомагаючи клітинам-попередникам позбавлятися ядра – ключового етапу в їх перетворенні на повноцінні червоні кров'яні тільця. Еритроцити становлять до 45% обсягу крові людини та виконують життєво важливу функцію доставки кисню до всіх тканин організму.

У природних умовах цей складний процес відбувається в кістковому мозку, де стволові клітини послідовно трансформуються в еритробласти, а потім, втрачаючи ядро, стають зрілими еритроцитами. Втрата ядра – не просто формальність, а необхідний механізм для ущільнення клітин та збільшення концентрації гемоглобіну, що підвищує ефективність транспорту кисню.

Дослідники продемонстрували, що додавання CXCL12 у лабораторних умовах дозволяє успішно імітувати цей критичний етап розвитку клітин крові, що відкриває нові можливості для вдосконалення технологій виробництва штучної крові.

На сьогодні штучні еритроцити переважно створюються зі стовбурових клітин пуповинної крові або кісткового мозку, проте їхня доступність серйозно обмежена. Хоча сучасні технології вже дозволяють перепрограмувати звичайні клітини на стовбурові, ефективність процесу позбавлення від ядра не перевищує 40%. Застосування CXCL12 може значно підвищити цей показник, роблячи виробництво штучної крові більш ефективним та економічно доцільним.

Особливу цінним це відкриття є для створення рідкісних груп крові та розробки персоналізованих препаратів для лікування тяжких захворювань, таких як серповидноклітинна анемія та таласемія. Крім того, масове виробництво штучної крові може вирішити глобальну проблему нестачі донорської крові, особливо у надзвичайних ситуаціях та регіонах з обмеженим доступом до медичної допомоги.

Нагадаємо, міжнародна група вчених з'ясувала, які показники здоров'я можуть допомогти нам досягти сторічного віку. Дослідження показали, що низький рівень глюкози, креатиніну та сечової кислоти у зрілому віці суттєво збільшує шанси дожити до ста років.