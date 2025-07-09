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Нічне світло і хвороби серця: науковці відслідкували закономірність

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Науковці радять суттєво знижувати яскравість екранів електронних пристроїв перед сном
фото із відкритих джерел

Світло, зокрема від екранів телефонів, у нічний час може стати причиною численних серцево-судинних проблем

Регулярна дія штучного світла в нічний час може стати серйозним фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Такого висновку дійшли британські дослідники після масштабного наукового експерименту. Про це пише «Главком» із посиланням на Medical Xpress.

Дослідники Інституту охорони здоров'я та медичних досліджень Фліндерса разом з колегами з Великої Британії та США пов'язали яскравіше нічне освітлення з підвищеним ризиком основних серцево-судинних захворювань.

Вчені провели безпрецедентне за масштабом спостереження, у якому взяли участь понад 88 тис. добровольців. Учасники експерименту протягом тижня носили спеціальні високочутливі датчики на зап'ястях, які безперервно фіксували рівень освітлення в їхньому оточенні. Отримані дані були згодом зіставлені з медичними картами досліджуваних за період спостереження – 9,5 років.

Результати аналізу виявились вкрай тривожними. У людей, які регулярно піддавалися впливу яскравого штучного світла в нічний час, було виявлено значно підвищений ризик розвитку цілого спектра серцево-судинних патологій: ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, серцевої недостатності, різних форм аритмії та інсульту.

Особливо важливо, що виявлений зв'язок між нічним освітленням та хворобами серця зберігався навіть після ретельного обліку інших відомих факторів ризику – рівня фізичної активності, якості харчування та сну, наявності шкідливих звичок та генетичних схильностей. Примітно, що найбільш виражений негативний ефект спостерігався у жінок і молодших людей середнього віку, що ставить ці групи населення в зону особливого ризику.

Наукове пояснення цього феномену, на думку авторів дослідження, приховане в порушенні циркадних ритмів – складної системи внутрішнього біологічного годинника організму, який регулює роботу серцево-судинної системи, обмін речовин і гормональний фон. Штучне яскраве світло у нічний час доби, коли організм «запрограмований» перебувати у темряві, викликає серйозні збої у цій тонко налаштованій системі, що призводить до каскаду негативних наслідків для здоров'я.

На підставі даних дослідники сформулювали низку практичних рекомендацій. Вони радять по можливості повністю виключати джерела світла у спальні під час сну, а також суттєво знижувати яскравість екранів електронних пристроїв та освітлювальних приладів у вечірній час, особливо за 2-3 години до сну.

До слова, перенести літню спеку допомагають фрукти, овочі, листова зелень та легкі джерела білка, такі як грецький йогурт. Кава, м'ясні закуски та цукор, навпаки, можуть посилити зневоднення, розповіла британська дієтологиня Келлі Крайсір.

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Теги: здоров'я наука

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