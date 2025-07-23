Негода вдарила по столичному зоопарку: пошкоджено вольєри, огорожі та дерева
Незважаючи на пошкодження, Київський зоопарк сьогодні, 23 липня, планує відкрити свої двері для відвідувачів з 12:00
Вчорашня негода, що пронеслася столицею, не оминула й Київський зоопарк. Сильний вітер та злива призвели до пошкодження вольєрів, а також поламаних дерев та гілок на території. Проте, завдяки оперативним діям працівників, усі тварини перебувають у безпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу зоопарку.
Зокрема, буревій зламав дерева та великі гілки, пошкодив огорожу в альпак, дах на вольєрі єнотів і скло на «Ведмежому континенті».
Як повідомили представники зоопарку, персонал миттєво зреагував на погіршення погодних умов, перевівши всіх мешканців у зимові приміщення. Це дозволило уникнути будь-яких травмувань чи стресу для тварин під час буревію.
Частину наслідків негоди вдалося ліквідувати власними силами зоопарку вже до 22:00 вчорашнього дня. Сьогодні, з сьомої години ранку, до відновлювальних робіт активно долучилася команда КО «Київзеленбуд». Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених дахів, огорож та скляних конструкцій.
Незважаючи на пошкодження, сьогодні, 23 липня, зоопарк відкриє свої двері для відвідувачів з 12:00. Роботи з відновлення тривають, але це не заважатиме киянам та гостям столиці побачити улюблених тварин.
Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.
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