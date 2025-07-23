Негода вдарила по столичному зоопарку: пошкоджено вольєри, огорожі та дерева

Незважаючи на пошкодження, Київський зоопарк сьогодні, 23 липня, планує відкрити свої двері для відвідувачів з 12:00

Вчорашня негода, що пронеслася столицею, не оминула й Київський зоопарк. Сильний вітер та злива призвели до пошкодження вольєрів, а також поламаних дерев та гілок на території. Проте, завдяки оперативним діям працівників, усі тварини перебувають у безпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу зоопарку.

Зокрема, буревій зламав дерева та великі гілки, пошкодив огорожу в альпак, дах на вольєрі єнотів і скло на «Ведмежому континенті».

Зламані гілки на території зоопарку фото: Київський зоопарк

Під час падіння гілки пошкодили деякі вольєри фото: Київський зоопарк

Як повідомили представники зоопарку, персонал миттєво зреагував на погіршення погодних умов, перевівши всіх мешканців у зимові приміщення. Це дозволило уникнути будь-яких травмувань чи стресу для тварин під час буревію.

Комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків буревію фото: Київський зоопарк

На території парку проводиться санітарка обрізка дерев, зламаних вітром фото: Київський зоопарк

Поламані гілки у вольєрі фото: Київський зоопарк

Буйволи пробують на смак поламані гілки фото: Київський зоопарк

Тварини через негоду не постраждали фото: Київський зоопарк

Буйвол з Київського зоо фото: Київський зоопарк

Частину наслідків негоди вдалося ліквідувати власними силами зоопарку вже до 22:00 вчорашнього дня. Сьогодні, з сьомої години ранку, до відновлювальних робіт активно долучилася команда КО «Київзеленбуд». Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених дахів, огорож та скляних конструкцій.

Незважаючи на пошкодження, сьогодні, 23 липня, зоопарк відкриє свої двері для відвідувачів з 12:00. Роботи з відновлення тривають, але це не заважатиме киянам та гостям столиці побачити улюблених тварин.

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.