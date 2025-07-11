Доступно кожному: японські вчені знайшли спосіб уповільнити старіння мозку

Дослідження підтверджує: музика не просто хобі, а ефективний спосіб підтримувати здоров'я мозку

Регулярні заняття музикою у похилому віці можуть стати ефективним способом збереження пам'яті та захисту мозку від вікових змін. Такого важливого висновку дійшли дослідники з Кіотського університету, одного з найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів Японії. Результати цього дослідження, що відкриває нові горизонти в розумінні нейропластичності мозку людей похилого віку, були опубліковані в авторитетному науковому журналі Imaging Neuroscience (ImNeuro), повідомляє «Главком».

У масштабному експерименті взяли участь добровольці у віці близько 70 років, які раніше не мали музичної освіти. Вчені розділили учасників на дві групи: перша продовжувала освоювати музичний інструмент протягом трьох років, тоді як представники другої групи припинили музичні заняття вже через кілька місяців після початку дослідження.

Через чотири роки всі учасники пройшли комплексне обстеження, що включало оцінку когнітивних функцій та магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку. Результати виявилися вражаючими.

У людей похилого віку, які продовжували регулярно грати на музичних інструментах, пам'ять збереглася на колишньому рівні, тоді як у тих, хто припинив заняття, спостерігалося природне вікове зниження когнітивних функцій. Особливо цікавим виявилося те, що у «музикантів» було зафіксовано підвищену активність мозочка – структури, що відповідає не тільки за координацію рухів, а й за обробку сенсорної інформації.

Ще одним важливим відкриттям стало те, що регулярна гра на музичних інструментах запобігала зменшенню обсягу сірої речовини в області мозочка. Сіра речовина, що є головним компонентом центральної нервової системи людини, містить тіла нейронів – клітин мозку, відповідальних за передачу нервових імпульсів та обробку інформації.

Нагадаємо, американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років.