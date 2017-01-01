Наймасовіші за останні роки протести в Ірані: підбірка відео

Антиурядова акція в Тегерані мала політичні мотиви

Незважаючи на застереження влади, в суботу, 30 грудня, на третій день протестів іранці вийшли на мітинг в столиці країни Тегерані. На відео яке поширюється в соціальних мережах, можна побачити студентів, які беруть участь в зіткненнях з поліцейськими і скандують гасла з критикою уряду. Консервативне іранське агентство Fars оцінює кількість



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антиурядова акція в Тегерані мала політичні мотиви

Незважаючи на застереження влади, в суботу, 30 грудня, на третій день протестів іранці вийшли на мітинг в столиці країни Тегерані. На відео яке поширюється в соціальних мережах, можна побачити студентів, які беруть участь в зіткненнях з поліцейськими і скандують гасла з критикою уряду. Консервативне іранське агентство Fars оцінює кількість протестувальників в 50-70 чоловік.

На відміну від протестів попередніх днів, учасники яких були незадоволені в більшій мірі економічною ситуацією, антиурядова акція в Тегерані мала політичні мотиви. Студенти вигукували гасло «Не Газа, не Лівія, моє життя для Ірану». Таким чином учасники висловили своє невдоволення тим, що уряд виділяє велику кількість коштів на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, замість того, щоб вкладати гроші в розвиток власної країни. Як повідомляє Fars, для придушення мітингу були мобілізовані воєнізовані поліцейські частини.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку учасникам антиурядових протестів в Ірані. Зокрема, він написав у своєму мікроблозі Twitter, що іранським властям слід поважати права людей, в тому числі, і на вільне вираження своєї думки. «Світ спостерігає», - заявив Трамп.

У свою чергу, уряд Ірану різко засудив висловлювання президента США. Офіційний представник МЗС Ірану Бахран Гасемі заявив, що адміністрації Трампа, яка заборонила іранцям в'їзд в США, не слід виявляти щодо них стурбованість. За словами Гасемі, в країні існують «демократичні канали», за допомогою яких громадяни Ірану можуть висловлювати легітимні вимоги.

Масові протести почали проходити в ряді міст Ірану в четвер, 28 грудня. Як повідомляють іранські ЗМІ, протести спрямовані проти економічної політики уряду і високої вартості життя. У другому за населенням місті країни Мешхеді на північному сході Ірану відбулися сутички демонстрантів з поліцією, не менше 50 осіб були затримані.

Масові протести в Ірані до цього відбувались у 2009 році. Вони стались після офіційного оголошення підсумків президентських виборів.

Джерело: Deutsche Welle