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    Названо незвичні симптоми нестачі вітаміну D

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    Коен рекомендувала вживати більше продуктів, багатих вітаміном D - Названо незвичні симптоми нестачі вітаміну D
    Коен рекомендувала вживати більше продуктів, багатих вітаміном D
    Фото з відкритих джерел

    Щоденний прийом вітаміну D здатний значно знизити ризик зараження коронавірусом

    Американський фармацевт Сьюзі Коен розкрила на своєму особистому сайті перелік незвичайних симптомів нестачі вітаміну D.

    Лікар зазначила, що при дефіциті цього вітаміну з'являються акне, аритмія серця, високий кров'яний тиск, сльозливість, втома, роздратований кишечник, здуття живота, сухий кератокон'юнктивіт, біль у тілі, слабкість м'язів, зниження когнітивних функцій, невропатія, макулодистрофії, загострення аутоімунних захворювань, хрипіння, алергія, червоний плоский лишай.

    Медик закликала пацієнтів якомога докладніше розповідати про свої симптоми при зверненні за допомогою до лікарів. Вона пояснила, що багатьом фахівцям важливо знати всі симптоми, щоб зрозуміти, чи пов'язані вони між собою.

    До інших ознак дефіциту вітаміну D лікар віднесла високий рівень цукру у крові, часті шкірні висипання, еректильну дисфункцію, проблеми з сечовипусканням, лупа і напади смутку.

    Коен рекомендувала вживати більше продуктів, багатих вітаміном D, а також приймати вітамінні комплекси після консультації з лікарем.

    Раніше група вчених з провідних університетів Ірландії запропонувала включити вітамін D у список ефективних засобів для профілактики коронавірусу. За їх словами, щоденний прийом вітаміну D здатний значно знизити ризик зараження коронавірусом, уберегти від тяжкого перебігу хвороби, а також летального результату.

    Нагадаємо, що вчені попередили про раптову смерть при Covid-19 через дефіцит вітаміну.

    Теги: здоров'я лікар хвороби
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