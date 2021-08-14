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    Названо розмір майбутньої пенсії Меркель

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    Меркель після відставки почне отримувати пенсію в розмірі 15 тисяч євро на місяць - Названо розмір майбутньої пенсії Меркель
    Меркель після відставки почне отримувати пенсію в розмірі 15 тисяч євро на місяць
    Фото: Reuters/Christian Mang

    Меркель покине свій пост у вересні

    Нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка найближчим часом відвідає Україну, після свого відходу з посади отримуватиме пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на підрахунок Союзу платників податків.

    Як відомо, 67-річна канцлер ФРН після загальних виборів у вересні покине свій пост.

    В організації уточнили, що подібна сума складається з урахуванням того, що Меркель з 1990 року регулярно обиралася членом бундестагу, паралельно працюючи в уряді ексканцлера ФРН Гельмута Коля. Крім того, Меркель, після короткого терміну в опозиції, вже майже 16 років займає цю посаду,

    DPA також відзначило, що Меркель отримає пенсію в розмірі 65% від депутатської зарплати (близько 10 тис. євро в даний час).

    Після своєї відставки вона, як і інші колишні президенти і канцлери Німеччини, отримає право на посаду. Також Меркель отримає гроші на офіс-менеджера, двох помічників і водія.

    Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця приїде до Києва. Напередодні Дня Незалежності вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо узгоджена дата візиту – 22 серпня.

    Однією з головних тем переговорів буде тема скандального газопроводу «Північний потік-2», який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

    Нагадаємо, що 13 липня у Берліні відбулась зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад чотири години.

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    Теги: Німеччина Ангела Меркель гроші пенсія
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    Названо розмір майбутньої пенсії Меркель