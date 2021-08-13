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    Мінфін порахував, скільки Україна витратила на боротьбу з Covid-19 цього року

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    Взимку, у пік епідемії,&nbsp;місця в українських лікарнях швидко заповнювалися ковідними хворими - Мінфін порахував, скільки Україна витратила на боротьбу з Covid-19 цього року
    Взимку, у пік епідемії, місця в українських лікарнях швидко заповнювалися ковідними хворими
    Фото: Львівська міська рада

    Понад 9 млрд грн пішло на закупівлю вакцин від Covid-19

    Від початку 2021 року в Україні на боротьбу з коронавірусною хворобою Covid-19 витратили 29 млрд гривень. Найбільше коштів витратили на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги та послуг з вакцинації населення. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

    «За оперативними даними, за 7 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з Covid-19 у розмірі 29 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

    Кошти витрачено зокрема:

    • 11,7 млрд грн – на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з Covid-19, та послуг з вакцинації населення від Covid-19;
    • 9,2 млрд грн – на закупівлю вакцин від Covid-19;
    • 2,9 млрд грн – на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину;
    • 2,3 млрд грн – на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню Covid-19 (крім вакцин) (у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів);
    • 1,1 млрд грн – на виплату допомоги по безробіттю;
    • 0,8 млрд грн – на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності («лікарняних»);
    • 0,75 млрд грн – на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я;
    • 0,6 млрд грн – на забезпечення лікарень киснем;
    • 18,3 млн грн – на здійснення заходів з боротьби з Covid-19 у закладах освіти;
    • 15,5 млн грн – виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

    За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, Мінфін здійснює «системне та комплексне» фінансування заходів, спрямованих на посилення спроможності сфери охорони здоровʼя у боротьбі з хворобою.

    «Для цього в державному бюджеті передбачено значний фінансовий ресурс. Однак, сподіваємось, що громадяни також свідомо оцінять ризики, повʼязані з наслідками захворювання на коронавірус, і пройдуть повний курс вакцинації», – зауважив чиновник.

    Загалом на боротьбу з Covid-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн, із них:

    • 17,5 млрд грн – спрямовано на лікування хворих на Covid-19 у рамках програми медичних гарантій, зокрема 11,8 млрд грн на стаціонарну медичну допомогу та 1,5 млрд грн на оплату послуг медичних закладів з вакцинації;
    • 10,5 млрд грн коштів державного бюджету – на закупівлю 38 млн доз вакцин у 2021 році;
    • 3,8 млрд грн (2,0 спеціальний фонд, 1,8 млрд грн загальний фонд) спрямовано Міністерству соціальної політики на виплати одноразової матеріальної допомоги та матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності;
    • 1,1 млрд грн (0,7 млрд грн спеціальний фонд, 0,4 млрд грн загальний фонд) спрямовуються Мінекономіки на виплати допомоги по безробіттю;
    • 1 млрд грн – на здійснення заходів з боротьби з Covid-19 у закладах освіти;
    • 0,8 млрд грн МВС на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я;
    • 0,75 млрд грн – на забезпечення лікарень киснем у 2021 році;
    • 0,3 млрд грн – на доплати до зарплат медичним працівникам;
    • 55 млн грн спрямовані Національній академії медичних наук України для забезпечення закладів, що визначені для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.
    Фото: Мінфін
    Фото: Мінфін

    Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, скільки грошей залишилось на лікування ковід-хворих.

    Тим часом в Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою».

    Також цього тижня на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта». А на Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

    Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні.

    Варто додати, що українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

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    Теги: Мінфін Міністерство охорони здоров'я гроші лікар лікарня фінансування Україна вакцинація коронавірус
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    Мінфін порахував, скільки Україна витратила на боротьбу з Covid-19 цього року