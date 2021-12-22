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    М’ясо на 3D-принтері. Ложкін розповів про дивовижний досвід Ізраїлю (фото)

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    Ложкін вважає, що м'ясо надруковане на 3D принтері не відрізнити від справжнього - М’ясо на 3D-принтері. Ложкін розповів про дивовижний досвід Ізраїлю (фото)
    Ложкін вважає, що м'ясо надруковане на 3D принтері не відрізнити від справжнього
    фото Борис Ложкін/Facebook

    Бізнесмен спробував м'ясо рослинного походження, надруковане на 3D-принтері

    Віце-президент Єврейської конфедерації Борис Ложкін Ложкін спробував м'ясо рослинного походження, надруковане на 3D-принтері, і поділився враженнями у мережі Facebook.

    «А ви куштували м'ясо рослинного походження, надруковане на 3D-принтері? Я куштував. На вигляд від тваринного м'яса, або старого, як його зазвичай називають, нове, яке вироблене ізраїльською компанією Redefine Meat, не відрізниш. За смаком також», – написав ексглава Адміністрації президента у Facebook.

    На думку бізнесмена така креативність єврейських технологів пов’язана з вихованням. «Ініціативність та творчість – основа єврейського виховання та освіти. Ці якості проникли в бізнес і привели до того, що Ізраїль став країною стартапу номер один у світі... Ще в 2013 році в Ізраїлі була лише одна приватна компанія з капіталізацією понад 1 мільярд доларів. Сьогодні їх більше ніж 70», – розрекламував Ложкін бізнес в Ізраїлі.

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    М’ясо на 3D-принтері. Ложкін розповів про дивовижний досвід Ізраїлю (фото)
    М’ясо на 3D-принтері. Ложкін розповів про дивовижний досвід Ізраїлю (фото)
    М’ясо на 3D-принтері. Ложкін розповів про дивовижний досвід Ізраїлю (фото)

    На користі штучного м’яса для планети бізнесмен також наголошує з огляду на зростаючу кількість населення у світі, а також парникові гази, причиною яких є й свійські тварини.

    «Засновник компанії Есхар Бен-Шітріт вважає, що без нової технології м'яса годувати 10 мільярдів населення планети буде проблематично. Виробництво рослинного м'яса також матиме позитивний вплив на довкілля. Адже метан, який потрапляє в атмосферу внаслідок життєдіяльності великих домашніх тварин, займає друге місце за обсягами парникових газів», – написав Ложкін.

    До слова, вчені з японського Університету Осаки навчилися друкувати на 3D-принтері елітну мармурову яловичину. Нова технологія дозволяє друкувати штучне м'ясо таким чином, щоб наявні в ньому м'язи, жир і кровоносні судини розташовувалися саме так, як і у справжньої тварин.

    Також повідомлялося, що в Україні продаватимуть бюргери зі штучним м’ясом. Незвична для країни страва з’явиться в мережі ресторанів McDonald’s у 2022 році. Називатиметься такий бургер McPlant.

    Теги: Ізраїль Борис Ложкін бізнес технології тварини населення мясо
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    М’ясо на 3D-принтері. Ложкін розповів про дивовижний досвід Ізраїлю (фото)