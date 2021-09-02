М’ясо майбутнього: японці навчилися друкувати елітну яловичину на принтері (відео)

В Японії розробили спеціальні принтери, які вміють друкувати мармурову яловичину. З неї роблять елітні стейки

Вчені з японського Університету Осаки навчилися друкувати на 3D-принтері елітну мармурову яловичину. Нова технологія дозволяє друкувати штучне м'ясо таким чином, щоб наявні в ньому м'язи, жир і кровоносні судини розташовувалися саме так, як і у справжньої тварин.

За основу було взято м'ясо японської породи корів ваґю. В Україні подібний стейк коштує більше тисячі гривень. А за кілограм такого м’яса просять приблизно 7,5 тисячі гривень.

У виробництві роздрукованого на принтері м'яса використовуються стовбурові клітини двох типів: сателітні клітини великої рогатої худоби і клітини жирової тканини. У лабораторних умовах на основі клітин цих двох типів можна отримати клітини будь-яких інших типів, присутніх в цьому м'ясі.

Потім отримані зі стовбурових клітин штучні волокна були спеціально розподілені в тривимірному вигляді відповідно до гістологічної структури справжнього мармурового м'яса.

Вчені відзначили, що в майбутньому можна буде налагодити виробництво штучного м'яса з потрібним замовникам кількістю жиру.