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    М’ясо майбутнього: японці навчилися друкувати елітну яловичину на принтері (відео)

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    Стейки зі штучного м'яса надруковані на принтері - М’ясо майбутнього: японці навчилися друкувати елітну яловичину на принтері (відео)
    Стейки зі штучного м'яса надруковані на принтері
    Фото: Kankitti Chupayoong/Shutterstock

    В Японії розробили спеціальні принтери, які вміють друкувати мармурову яловичину. З неї роблять елітні стейки

    Вчені з японського Університету Осаки навчилися друкувати на 3D-принтері елітну мармурову яловичину. Нова технологія дозволяє друкувати штучне м'ясо таким чином, щоб наявні в ньому м'язи, жир і кровоносні судини розташовувалися саме так, як і у справжньої тварин.

    За основу було взято м'ясо японської породи корів ваґю. В Україні подібний стейк коштує більше тисячі гривень. А за кілограм такого м’яса просять приблизно 7,5 тисячі гривень.

    У виробництві роздрукованого на принтері м'яса використовуються стовбурові клітини двох типів: сателітні клітини великої рогатої худоби і клітини жирової тканини. У лабораторних умовах на основі клітин цих двох типів можна отримати клітини будь-яких інших типів, присутніх в цьому м'ясі.

    Потім отримані зі стовбурових клітин штучні волокна були спеціально розподілені в тривимірному вигляді відповідно до гістологічної структури справжнього мармурового м'яса.

    Вчені відзначили, що в майбутньому можна буде налагодити виробництво штучного м'яса з потрібним замовникам кількістю жиру.

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    Теги: Японія гаджет м'ясо
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    М’ясо майбутнього: японці навчилися друкувати елітну яловичину на принтері (відео)