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    Економіка та фінанси

    Колишній прем’єр розповів, скільки коштуватиме Україні поточна енергетична криза

    •  glavcom.ua
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    Колишній голова уряду наголосив, що потрібно сконцентруватися на&nbsp;збільшенні видобутку власного газу - Колишній прем’єр розповів, скільки коштуватиме Україні поточна енергетична криза
    Колишній голова уряду наголосив, що потрібно сконцентруватися на збільшенні видобутку власного газу
    фото: glavcom.ua

    За словами політика, упродовж кризи із енергозалежної промисловості витече $5 млрд

    За найскромнішими підрахунками, енергетична криза, що наразі розгортається в Україні, коштуватиме державі $10 млрд. Про це в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня» повідомив колишній прем’єр, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман.

    За словами політика, упродовж кризи $5 млрд витече з бюджетної сфери і стільки ж – із енергозалежної промисловості.

    Гройсман уточнив, що підписаний владою на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення є маніпуляцією влади. Фактично, поклавши на органи місцевого самоврядування зобов’язання не підвищувати тарифи на опалення, влада вирішила заплатити за газ грошима платників податків, що залишаються у місцевих бюджетах.

    «Замість того, щоб 4% ПДФО пустити на розвиток, вони грішми платника податків платять за газ, намагаючись компенсувати власні факапи», – обурився Гройсман.

    Політик нагадав, що чинна влада мала усі можливості запасти у сховищах газ для проходження опалювального сезону, коли він коштував значно дешевше, однак не зробила цього. Тож, на думку Гройсмана, для подолання поточної кризи необхідно максимально концентруватися на чотирьох напрямах.

    «Перший – збільшення видобутку власного газу. Другий – масштабна енергомодернізація. Третій – заходи підтримки промисловості, яка найбільше залежить від вартості газу, субсидії для промисловості. І четвертий – обов'язково має працювати програма захисту населення через програму монетизованих субсидій. Це дуже складні завдання, але уряд зобов'язаний їх вирішити», – підсумував Гройсман.

    Раніше голова правління НАК «нафтогаз України» Юрій Вітренко зробив важливу заяву щодо опалювального сезону в Україні.

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    Теги: Володимир Гройсман тарифи опалювальний сезон опалення Меморандум влада населення
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    Колишній прем’єр розповів, скільки коштуватиме Україні поточна енергетична криза