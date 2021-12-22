«Герой дня». Що відомо про «слугу» Галушка, який ображав поліцейських

У мережу потрапили кадри, на яких обранець від партії «Слуга народу» Микола Галушко кидається на копів, які зупинили його водія

У 2020 році Галушко намагався вийти із лав партії «Слуга народу»

Депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» Микола Галушко, який прославився своїм образливим спілкуванням з поліцейськими, уже не вперше потрапляє у поле зору преси. Раніше «Главком» писав, що депутат їздить на машині Toyota Land Cruiser 200 орієнтовною вартістю 2,5 млн грн.

Як повідомлялося, автівка зареєстрована у листопаді 2020 року на 65-річну матір нардепа Марину Валентинівну. Нардеп спочатку заявив журналістам, що не їздить на цьому авто, але трохи згодом – що задекларує право користування нею. Звідки в матері кошти на автівку нардеп не уточнив.

Що відомо про нардепа Миколу Галушка

Микола Галушко народився 5 грудня 1979 року у Росії в селі Аргаяш Аргаяшського району Челябінської області. Його батько Леонід Галушко був радянським міліціонером.

Його батька, Леоніда Миколайовича, по міліцейській лінії перевели до України, де він з часом дослужився до керівника обласного УБОЗу (Управління по боротьбі з організованою злочинністю). Зв'язки з міліцією допомогли відкрити в Київській області свій бізнес – приватну охоронну фірму під назвою «Галід».

2001 року майбутній депутат закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2002-2005 роках працював в УБОЗ ГУ МВС в Київській області.

Від 2017 року, поряд із посадою директора ПП «Галід», Микола Галушко паралельно був радником директора ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Микола Галушко закінчив Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальністю «Економіка»).

1997-2006 рр. – проходив служби в ОВС.

2006-2012 рр. – працював виконавчим директором ТОВ «Галід».

2012-2017 рр. – був на посаді директора ПП «Галід».

Політична кар'єра

Під час президентських виборів у березні 2019 року Володимир Зеленський призначив Миколу Галушка своєю довіреною особою в 97 окрузі.

20 червня 2019 року Микола Галушко подав документи до ЦВК і зареєструвався кандидатом від партії «Слуга Народу» на мажоритарному окрузі № 97. Відповідно до офіційних даних ЦВК, він переміг на виборах до Верховної Ради України, набравши понад 38% голосів виборців.

За даними Руху «Чесно» Микола Галушко інвестував у власну перемогу найбільшу суму з-поміж тих, хто пройшов до парламенту в Київській області, і спромігся здобути підтримку понад 31 тисячі виборців. Кампанія коштувала йому майже 1,3 млн грн. Голос виборця обійшовся Галушку найдорожче з-поміж новообраних народних депутатів від Київської області – у менш ніж 42 гривні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Микола Галушко оголосив про вихід із партії «Слуга народу», нібито на знак протесту проти розподілу місць у списках політсили перед місцевими виборами в Київській області.