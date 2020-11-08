В Мінську «швидка» забирає скалічених прямо з райвідділів (відео)
Сьогодні у Мінську відбувався «Марш народовладдя»
Сьогодні під час затримання активістів білоруські силовики проявляли жорсткість, відомо, щонайменше про два випадки, коли затриманих з тяжкими травмами забирала «швидка».
Про це повідомляє «Радыё Свабода».
«Деяких затриманих з РВВС відвозять машини «швидкої допомоги». З Московського РВВС «швидка» забрала сильно побитого хлопця: за словами волонтерів, у нього нібито зламані ніс і нога, на спині сліди ударів. З Первомайського РВВС забрали хлопця, який після затримання кульгав», – йдеться у повідомленні.
Сьогодні у Мінську проходив «Марш народовладдя», менш численний ніж у минулі вихідні. В інших містах країни акцій протесту сьогодні було набагато менше.
Число затриманих сьогодні по всій країні перевищила 280 осіб.
Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.
Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.