  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У центр Мінська почали стягувати бронетехніку

    • Розсилка
    Перекриття силовиками вулиць у Мінську - У центр Мінська почали стягувати бронетехніку
    Перекриття силовиками вулиць у Мінську
    Фото: TUT.BY

    На вулицях білоруської столиці помічені автобуси з силовиками, автозаки і водомети

    У центр Мінська почали стягувати загороджувальні машини і бронетехніку напередодні опозиційного «Маршу народовладдя», запланованого на 8 листопада. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    За даними агентства, в місто стягуються одночасно кілька колон спецтехніки. На вулицях білоруської столиці помічені автобуси з силовиками, автозаки, водомети, позашляховики загороджувальної системи «Рубіж», а також близько десяти БМП з багатометровими загороджувальними щитами і БРДМ з акустичною установкою масового оповіщення.

    По периметру площі Незалежності і Жовтневої площі встановили металеві загородження, біля них чергують озброєні автоматами Калашникова військові в бронежилетах і касках.

    У Білорусії з серпня тривають масові акції протесту. Учасники вимагають відставки Лукашенка, проведення нових виборів і покарання силовиків, відповідальних за жорстокі розгони демонстрантів. Лукашенко вважає, що в ситуації видно елементи «зовнішнього втручання».

    Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

    Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.

    Читайте також:
    У Мінську на марші медиків затримали понад 30 осіб (відео)
    Білорусь Олександр Лукашенко машини військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies