У центр Мінська почали стягувати бронетехніку
На вулицях білоруської столиці помічені автобуси з силовиками, автозаки і водомети
У центр Мінська почали стягувати загороджувальні машини і бронетехніку напередодні опозиційного «Маршу народовладдя», запланованого на 8 листопада. Про це повідомляє «Інтерфакс».
За даними агентства, в місто стягуються одночасно кілька колон спецтехніки. На вулицях білоруської столиці помічені автобуси з силовиками, автозаки, водомети, позашляховики загороджувальної системи «Рубіж», а також близько десяти БМП з багатометровими загороджувальними щитами і БРДМ з акустичною установкою масового оповіщення.
По периметру площі Незалежності і Жовтневої площі встановили металеві загородження, біля них чергують озброєні автоматами Калашникова військові в бронежилетах і касках.
Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.
Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.