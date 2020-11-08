У центр Мінська почали стягувати бронетехніку

На вулицях білоруської столиці помічені автобуси з силовиками, автозаки і водомети

У центр Мінська почали стягувати загороджувальні машини і бронетехніку напередодні опозиційного «Маршу народовладдя», запланованого на 8 листопада. Про це повідомляє «Інтерфакс».

За даними агентства, в місто стягуються одночасно кілька колон спецтехніки. На вулицях білоруської столиці помічені автобуси з силовиками, автозаки, водомети, позашляховики загороджувальної системи «Рубіж», а також близько десяти БМП з багатометровими загороджувальними щитами і БРДМ з акустичною установкою масового оповіщення.

По периметру площі Незалежності і Жовтневої площі встановили металеві загородження, біля них чергують озброєні автоматами Калашникова військові в бронежилетах і касках.

У Білорусії з серпня тривають масові акції протесту. Учасники вимагають відставки Лукашенка, проведення нових виборів і покарання силовиків, відповідальних за жорстокі розгони демонстрантів. Лукашенко вважає, що в ситуації видно елементи «зовнішнього втручання».

Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.

Читайте також: