Помпео пояснив різницю між визнанням Голанських висот і Криму



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Держсекретар США Майк Помпео

Для США ситуації з Голанськими висотами та анексією РФ Криму - «очевидно різні»

Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому Вашингтон відмовився визнавати окупований Крим російським, при цьому визнав Голанські висоти ізраїльською територією.

Відповідаючи на питання про підтримку США визнання Голанських висот територією Ізраїлю і одночасній критиці російської анексії в Україні, він заявив про «очевидно різні» ситуації.

«Ми просто визнали реальність на землі і історію, яка існувала в цьому конкретному місці», - сказав Помпео.

Глава американської дипломатії зазначив, що «є набір міжнародних норм і понять, є фактичні обставини, які їм суперечать, і там, де ці норми вибудовуються, ми повинні визнати їх».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

Голанські висоти, які є частиною Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року.

Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.

Україна також дотримується позиції ООН у питанні щодо Голан.