Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж Байдена

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж Байдена
Агенти секретної служби США оточили винуватця ДТП
фото: Reuters

Унаслідок зіткнення автомобілів ніхто не постраждав 

Увечері в неділю, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про це пише Reuters.

Інцидент стався у місті Вілмінгтон близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.

Агенти Секретної служби спілкуються з водієм, автомобіль якого зіткнувся з позашляховиком із кортежу охорони президента США
Агенти Секретної служби спілкуються з водієм, автомобіль якого зіткнувся з позашляховиком із кортежу охорони президента США
фото: Reuters

Агенти секретної служби США оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею, витягнули зброю і спрямували її на водія за кермом.

Опісля агенти провели президента Байдена до його автомобіля.

Президент США Джо Байден реагує на ДТП
Президент США Джо Байден реагує на ДТП
фото: Reuters

ДТП сталося після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвибочої команди у виборчому штабі. Вони повернулися до свого будинку та перебувають у безпеці.

Нагадаємо, 13 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. 

Керована республіканцями Палата представників ухвалила рішення попри те, що досі не знайшла доказів протиправних дій президента.

Теги: Джилл Байден Джозеф Байден США автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

90% від схвалених Конгресом $68 млрд підуть американцям
Більша частина американської військової допомоги для України витрачається в США – ЗМІ
30 листопада, 12:44
Президент США Джо Байден
Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні
7 грудня, 03:50
Дипломат, науковець та політик Генрі Кіссінджер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
30 листопада, 04:50
Джо Байден
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
3 грудня, 13:59
Деякі злочинці виживають після смертної кари за допомогою ін'єкцій
США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу
5 грудня, 09:59
«Цього тижня Білий дім почне діяти більш активно», – заявив Мерфі
Військова допомога Україні: Білий дім планує укласти угоду з Конгресом
10 грудня, 20:59
Кучма вважає, що «нереально думати», що Путін погодиться на мирні переговори
Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України
11 грудня, 14:24
Володимир Зеленський та Джо Байден
Конференція Байдена та Зеленського: головні підсумки
13 грудня, 01:01
ВМС США збили безпілотники, які атакували торгові судна
Військово-морські сили США збили 14 дронів, які запустили хусити
Вчора, 03:21

Соціум

Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж Байдена
Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж Байдена
Німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії
Німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії
Фінляндія повідомила, як змінилася ситуація на кордоні з РФ після його закриття
Фінляндія повідомила, як змінилася ситуація на кордоні з РФ після його закриття
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море
Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море
Помер кінорежисер Отар Іоселіані
Помер кінорежисер Отар Іоселіані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
12K
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
11K
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
6837
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ
5415
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
5090
Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Новини

Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Вчора, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Вчора, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua