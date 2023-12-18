Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж Байдена

Унаслідок зіткнення автомобілів ніхто не постраждав

Увечері в неділю, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про це пише Reuters.

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Інцидент стався у місті Вілмінгтон близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.

Агенти Секретної служби спілкуються з водієм, автомобіль якого зіткнувся з позашляховиком із кортежу охорони президента США фото: Reuters

Агенти секретної служби США оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею, витягнули зброю і спрямували її на водія за кермом.

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Опісля агенти провели президента Байдена до його автомобіля.

Президент США Джо Байден реагує на ДТП фото: Reuters

ДТП сталося після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвибочої команди у виборчому штабі. Вони повернулися до свого будинку та перебувають у безпеці.

Нагадаємо, 13 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Керована республіканцями Палата представників ухвалила рішення попри те, що досі не знайшла доказів протиправних дій президента.