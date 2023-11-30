Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер

Американський політик помер у віці 100 років

29 листопада помер американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження Генрі Кіссінджер. Про це йдеться на персональному сайті політика.

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Генрі Кіссінджер помер у своєму будинку в Коннектикуті. 27 травня йому виповнилося 100 років. Він був відомий і як науковець, і як політик та дипломат.

27 травня Кіссінджеру виповнилося 100 років фото: Reuters

Свою кар’єру розпочав як науковець, захистивши в 1954 році дисертацію з історії дипломатії періоду завершення Наполеонівських війн та формування Віденської системи міжнародних відносин.

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У 70-х роках Кіссінджер став одним із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США. Він був державним секретарем Сполучених Штатів (1973-1977) і радником з національної безпеки. Генрі Кіссінджер став одним з «архітекторів» пом'якшення військово-політичного протистояння Радянського Союзу й Китаю з США та країнами Заходу, що одержало назву «розрядка».

Також політик відіграв помітну роль у виведенні американський військ із В’єтнаму, за що став лауреатом Нобелівської премії миру 1973 року.

У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості». А в 2014 році критикував санкції щодо Росії та виправдовував окупацію Криму.

26 травня 2022 року під час російського повномасштабного вторгнення в Україну на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати свої території Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу.

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Проте вже 25 липня 2022 року в інтерв'ю виданню німецькому каналу ZDF політик сказав, що Україна не має поступатися територіями.

Володимир Зеленський на зустрічі із Генрі Кіссінджером у вересні 2023 року фото:

Кіссінджер навіть почав говорити про членство України в НАТО. Він заявив, що визнає свої помилки. Колишній держсекретар США підтримав членство України в Альянсі зазначивши, що після початку війни Росією ідея збереження Україною нейтральності втратила свій сенс.

Нагадаємо, у вересні, під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в Альянсі.