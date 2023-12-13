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Конференція Байдена та Зеленського: головні підсумки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конференція Байдена та Зеленського: головні підсумки
Володимир Зеленський та Джо Байден
фото: AP

Сполучені Штати прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією

Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден провели спільну пресконференцію у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі.

Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України. 

Президент США заявив, що не відмовиться від підтримки України, оскільки вона є важливою для всього світу. Він наголосив, що у Конгресі є двопартійна підтримка України, тому він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, ажде саме так працює демократія.

«Я готовий до цього. Тримати в заручних допомогу Україні це не правильно», – запевнив Джозеф Байден.

Він додав, що Росія святкує блокування допомоги Україні республіканцями, і це неправильно.

«Історія суворо оцінюватиме тих, хто відвертається від підтримки свободи. Якщо ми не спинимо Путіна, то під загрозою опиниться свобода усіх майже всюди. Путін продовжить просуватися, а інші агресори повсюди спробують взяти силою те, що зможуть», – зазначив президент США. 

Байден сказав, що Путін розраховує на неспроможність США допомогти Україні. «Ми повинні показати, що він помиляється», – підсумував він.

Американський президент також заявив, що Сполучені Штати прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією. 

«Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як сказано в статуті ООН, захистила свій суверенітет», – так Джо Байден відповів на запитання журналіста, який поцікавився, чи США хочуть, щоб Україна захищалася чи щоб вона виграла війну. 

До того ж, Байден розповів про переговори щодо фінансування: «Ми ведемо переговори, щоб отримати необхідне нам фінансування – не даємо обіцянок – але сподіваюся, що зможемо його отримати. Я думаю, що зможемо. Світ спостерігає за тим, що ми робимо, і це буде жахливим сигналом для агресора і союзників, якщо ми відступимо в цей час».

Нагадаємо, 12 грудня у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі, наголосивши, що вже підписав відповідний указ

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський президент США

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