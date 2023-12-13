Конференція Байдена та Зеленського: головні підсумки

Сполучені Штати прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією

Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден провели спільну пресконференцію у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі.

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Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.

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Президент США заявив, що не відмовиться від підтримки України, оскільки вона є важливою для всього світу. Він наголосив, що у Конгресі є двопартійна підтримка України, тому він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, ажде саме так працює демократія.

«Я готовий до цього. Тримати в заручних допомогу Україні це не правильно», – запевнив Джозеф Байден.

Він додав, що Росія святкує блокування допомоги Україні республіканцями, і це неправильно.

«Історія суворо оцінюватиме тих, хто відвертається від підтримки свободи. Якщо ми не спинимо Путіна, то під загрозою опиниться свобода усіх майже всюди. Путін продовжить просуватися, а інші агресори повсюди спробують взяти силою те, що зможуть», – зазначив президент США.

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Байден сказав, що Путін розраховує на неспроможність США допомогти Україні. «Ми повинні показати, що він помиляється», – підсумував він.

Американський президент також заявив, що Сполучені Штати прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

«Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як сказано в статуті ООН, захистила свій суверенітет», – так Джо Байден відповів на запитання журналіста, який поцікавився, чи США хочуть, щоб Україна захищалася чи щоб вона виграла війну.

До того ж, Байден розповів про переговори щодо фінансування: «Ми ведемо переговори, щоб отримати необхідне нам фінансування – не даємо обіцянок – але сподіваюся, що зможемо його отримати. Я думаю, що зможемо. Світ спостерігає за тим, що ми робимо, і це буде жахливим сигналом для агресора і союзників, якщо ми відступимо в цей час».

Нагадаємо, 12 грудня у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі, наголосивши, що вже підписав відповідний указ