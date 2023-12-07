Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні

Американський лідер заявив, що провал голосування вказує на «політичний шантаж» з боку республіканців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на голосування у Сенаті за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це Байден написав в соцмережі Х.

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Американський лідер заявив, що провал голосування вказує на «політичний шантаж» з боку республіканців.

«Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику, це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні», – заявив Байден.

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Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.

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До відома, президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Уночі 6 грудня стало відомо, що демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.