Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
Джо Байден
фото з відкритих джерел

Бен Годжес: «Ніколи не чув, щоб президент США або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України»

Президент США Джо Байден ніколи не казав, що Вашингтон хоче перемоги України у війні з Росією через стурбованість, що Росія може посилити свою агресію як на фронті в Україні, так і на міжнародній арені. Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес в інтерв'ю «Голосу Америки». 

«Я сказав так, тому що ніколи не чув, щоб президент або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть – ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Мені дуже важко зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, що є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись, хоча вони за два роки цього не зробили», – заявив Годжес.

За його спостереженнями, у США не всі політики та високопосадовці вірять, що Росія може програти у війні. 

«Є певна невпевненість щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, є деякі люди тут у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, які не можуть навіть уявити, що Росія може програти. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитись від десятиліть своїх переконань про Росію – хто і що таке Росія», – пояснив генерал. 

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.

Читайте також: Чи варто США надавати зброю Україні і хто перемагає у війні? Результати опитування
Теги: США Україна росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міг-31К, носій балістичних ракет «Кинджал»
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил
27 листопада, 19:16
Під вогнем рашистів минулої доби були три населені пункти
Загиблі на Донеччині та 88 вибухів на Сумщині: яка ситуація в регіонах
21 листопада, 11:31
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
21 листопада, 05:10

Політика

Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
Глава Бюро нацбезпеки Польщі припустив, коли Росія нападе на НАТО
Глава Бюро нацбезпеки Польщі припустив, коли Росія нападе на НАТО
У США категорична вимога республіканців ставить під загрозу нову допомогу для України
У США категорична вимога республіканців ставить під загрозу нову допомогу для України
Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем
Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем
Глава Пентагону розповів, у чому помиляється Путін
Глава Пентагону розповів, у чому помиляється Путін
WSJ: Спікер Палати представників США став одним із найпалкіших прихильників України
WSJ: Спікер Палати представників США став одним із найпалкіших прихильників України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
71K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
51K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
13K
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
12K
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
9727
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua