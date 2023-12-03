Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну

Бен Годжес: «Ніколи не чув, щоб президент США або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України»

Президент США Джо Байден ніколи не казав, що Вашингтон хоче перемоги України у війні з Росією через стурбованість, що Росія може посилити свою агресію як на фронті в Україні, так і на міжнародній арені. Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес в інтерв'ю «Голосу Америки».

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«Я сказав так, тому що ніколи не чув, щоб президент або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть – ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Мені дуже важко зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, що є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись, хоча вони за два роки цього не зробили», – заявив Годжес.

За його спостереженнями, у США не всі політики та високопосадовці вірять, що Росія може програти у війні.

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«Є певна невпевненість щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, є деякі люди тут у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, які не можуть навіть уявити, що Росія може програти. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитись від десятиліть своїх переконань про Росію – хто і що таке Росія», – пояснив генерал.

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.