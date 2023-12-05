Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу
Деякі злочинці виживають після смертної кари за допомогою ін'єкцій
фото: Fotolia

У США зрозуміли, що смертельні ін'єкції для злочинців погано працюють

Верховний суд американського шатату Алабама дозволив стратити ув'язненого за допомогою досі не використовуваного для цього газоподібного азоту. Про це пише Fox News.

Уточнюється, що республіканський суд задовольнив запит генпрокурора Алабами Стіва Маршалла про видачу ордера на проведення страти Кеннета Сміта, засудженого за вбивство на замовлення жінки в 1988 році. Сміту та його спільнику заплатили по тисячі доларів за вбивство Елізабет Сеннетт. Родина Елізабет Сеннетт 35 років чекала, коли переможе справедливість. Сьогодні Верховний суд штату Алабама дозволив стратити Кеннета Юджіна Сміта за допомогою азотної гіпоксії.

Як пише видання, Кеннет Юджін Сміт скоїв вбивство жінки на замовлення її чоловіка. Засуджений до страти був одним із двох чоловіків, засуджених за вбивство на замовлення Елізабет Сеннетт в 1988 році в окрузі Колберт штату Алабама. Сміт був двічі засуджений присяжними за наймане вбивство Сеннетт у її будинку. Вона була дружиною пастора Чарльза Сеннета, яку побили у себе вдома і завдали ножового поранення, що призвело до смерті. Сміт зізнався у своїй ролі у злочині і перебував у камері смертників з 1996 року, а його спільника, Джона Форреста Паркера, стратили у 2010 році.

Генеральний прокурор Алабами заявив, що хоча очікування було надто довгим, він вдячний, що адвокати у справах про страту майже довели цю справу до фінішу. Зазначається, що минулого року Департамент виправних установ штату скасував страту Сміта, коли фахівці, відповідальні за введення внутрішньовенно смертельної ін'єкції, не змогли цього зробити. 

Чому смертельні ін'єкції не працюють? 

Алабама приєднується до штатів Оклахома та Міссісіпі, які також дозволили використання азотної гіпоксії як спосіб страти, хоча жоден штат ще не намагався застосувати її.

Згідно із запропонованим методом, ув'язнених змушуватимуть дихати лише азотом, позбавляючи їх кисню, необхідного для підтримки функцій організму. Азот становить 78% повітря, яке вдихає людина, і нешкідливий при вдиханні з киснем. Хоча прихильники нового методу припускають, що він буде безболісним, опоненти порівнюють його з експериментами на людях.

Як зазначила професор юридичної школи Фордхема Дебора Денно, процедура смертельної ін'єкції і досі не є надійним способом страти злочинців, навіть сьогодні, через десятиліття після запуску цього методу. За останні кілька років троє людей пережили страту за допомогою смертельної ін'єкції, проте вони так і не змогли померти, сказала Дебора. До них входив Кеннет Сміт.

Головною проблемою при смертельній ін'єкції вважається утруднений доступ до вен та нестача препаратів. Нестача необхідних ін'єкцій та погана репутація практики за останні 40 років змусили американських законодавців знову згадати про розстріл. Fox News лише чотири штати у США мають можливість розстрілу, хоча його застосування вкрай рідко.

Читайте також: За що нас було приречено на повільну страту? Велика розмова з істориком про Голодомор
Теги: вбивство смерть прокурор розслідування США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час дебатів політик зробив низку неочікуваних заяв
Кандидат у президенти США публічно образив Зеленського
9 листопада, 13:47
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:00
Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше
Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше
Сьогодні, 00:51
Чоловік повторно отримав повістку, проте категорично відмовився від служби в армії
На Вінниччині підприємець тричі проігнорував повістки: чи покарали його
25 листопада, 15:47
Андрій 10 місяців вважався зниклим безвісти
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
14 листопада, 09:00
На думку американських журналістів, Вашингтону, можливо, доведеться застосувати закон про оборонне виробництво та розпочати переведення частини цивільної промисловості на військові рейки
Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
19 листопада, 08:20
Зброю спрямованої енергії мають лише США та Ізраїль
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну
19 листопада, 09:56
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 млн доларів. Як повідомляє Міністерство енергетики України, USAID та секретаріат Енергетичного співтовариства підписали угоду про грант
США виділили $25 млн для енергетики України
28 листопада, 11:30
Зараз триває внутрішнє розслідування, ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міноборони України
Розвідка повідомила про стан отруєної дружини Буданова
Вчора, 20:35

Соціум

США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу
США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу
Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою – WSJ
Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою – WSJ
Міністерка соцполітики розповіла, як повернути українців з-за кордону
Міністерка соцполітики розповіла, як повернути українців з-за кордону
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя – NYT
ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
46K
Чому нервує Сі Цзіньпін
36K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
18K
Повітряні сили пояснили, чому РФ так цікавить аеродром у Старокостянтинові
13K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
9776
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс

Новини

ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua