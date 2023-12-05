США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу

У США зрозуміли, що смертельні ін'єкції для злочинців погано працюють

Верховний суд американського шатату Алабама дозволив стратити ув'язненого за допомогою досі не використовуваного для цього газоподібного азоту. Про це пише Fox News.

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Уточнюється, що республіканський суд задовольнив запит генпрокурора Алабами Стіва Маршалла про видачу ордера на проведення страти Кеннета Сміта, засудженого за вбивство на замовлення жінки в 1988 році. Сміту та його спільнику заплатили по тисячі доларів за вбивство Елізабет Сеннетт. Родина Елізабет Сеннетт 35 років чекала, коли переможе справедливість. Сьогодні Верховний суд штату Алабама дозволив стратити Кеннета Юджіна Сміта за допомогою азотної гіпоксії.

Як пише видання, Кеннет Юджін Сміт скоїв вбивство жінки на замовлення її чоловіка. Засуджений до страти був одним із двох чоловіків, засуджених за вбивство на замовлення Елізабет Сеннетт в 1988 році в окрузі Колберт штату Алабама. Сміт був двічі засуджений присяжними за наймане вбивство Сеннетт у її будинку. Вона була дружиною пастора Чарльза Сеннета, яку побили у себе вдома і завдали ножового поранення, що призвело до смерті. Сміт зізнався у своїй ролі у злочині і перебував у камері смертників з 1996 року, а його спільника, Джона Форреста Паркера, стратили у 2010 році.

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Генеральний прокурор Алабами заявив, що хоча очікування було надто довгим, він вдячний, що адвокати у справах про страту майже довели цю справу до фінішу. Зазначається, що минулого року Департамент виправних установ штату скасував страту Сміта, коли фахівці, відповідальні за введення внутрішньовенно смертельної ін'єкції, не змогли цього зробити.

Чому смертельні ін'єкції не працюють?

Алабама приєднується до штатів Оклахома та Міссісіпі, які також дозволили використання азотної гіпоксії як спосіб страти, хоча жоден штат ще не намагався застосувати її.

Згідно із запропонованим методом, ув'язнених змушуватимуть дихати лише азотом, позбавляючи їх кисню, необхідного для підтримки функцій організму. Азот становить 78% повітря, яке вдихає людина, і нешкідливий при вдиханні з киснем. Хоча прихильники нового методу припускають, що він буде безболісним, опоненти порівнюють його з експериментами на людях.

Як зазначила професор юридичної школи Фордхема Дебора Денно, процедура смертельної ін'єкції і досі не є надійним способом страти злочинців, навіть сьогодні, через десятиліття після запуску цього методу. За останні кілька років троє людей пережили страту за допомогою смертельної ін'єкції, проте вони так і не змогли померти, сказала Дебора. До них входив Кеннет Сміт.

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Головною проблемою при смертельній ін'єкції вважається утруднений доступ до вен та нестача препаратів. Нестача необхідних ін'єкцій та погана репутація практики за останні 40 років змусили американських законодавців знову згадати про розстріл. Fox News лише чотири штати у США мають можливість розстрілу, хоча його застосування вкрай рідко.