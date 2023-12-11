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Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України
Кучма вважає, що «нереально думати», що Путін погодиться на мирні переговори
фото з відкритих джерел

Леонід Кучма: «Ми маємо сподіватися, що Байден зможе провести закон»

Сполучені Штати Америки втратять обличчя перед усім світом, якщо залишать Україну без допомоги, яка протистоїть російській агресії. Про це заявив експрезидент України Леонід Кучма в інтерв'ю The Guardian.

Кучма зазначив, що минулого тижня він увімкнув телевізор о третій ранку і спостерігав, як республіканці в Сенаті США голосували проти пакета допомоги Україні на $61 млрд. Адміністрація Байдена тоді попередила, що без подальшої військової допомоги США Путін «переможе» на полі бою, де українські війська вже відчувають нестачу боєприпасів.

«Ми маємо сподіватися, що Байден зможе провести закон. США втратили Афганістан. Поразка України означає втрату США обличчям перед усім світом», – сказав Кучма. На запитання, чи зможе Київ перемогти в той час, коли міжнародна солідарність, здається, слабшає, він відповів: «Я вірю в перемогу. Я не можу існувати інакше».

Кучма також додав, що «нереально думати», що Путін погодиться на мирні переговори. Він уже заявив, що чотири українські області на півдні та сході «належать» Росії, хоча вони лише частково підконтрольні Москві. «Путін не може підписати документ про те, що він не отримав того, чого хотів. Він повинен був пояснити це російському народу. Він лідер Росії», — сказав Кучма.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.  Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

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Теги: путін Леонід Кучма фінансування США війна

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