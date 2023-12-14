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Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена
Президент США Джо Байден
фото: Reuters

Республіканці досі не знайшли доказів протиправних дій президента

13 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Про це пише Reuters.

Керована республіканцями Палата представників ухвалила рішення попри те, що досі не знайшла доказів протиправних дій президента. За схвалення розслідування проголосував 221 республіканець, проти – 212 демократів. 

Розслідування має перевірити, чи отримав Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових угод свого 53-річного сина Хантера Байдена. Білий дім назвав розслідування необґрунтованим та політично вмотивованим. 

Як повідомляє видання, ймовірно зусилля республіканців виявляться марними і їм не вдасться усунути Байдена з посади. Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президента, рішення двома третинами голосів має підтримати Сенат. Однак у верхній палаті Конгресу колеги Байдена – демократи мають більшість.

Водночас, це може допомогти республіканцям використати звинувачення Байдена в корупції під час виборчої кампанії 2024 року.

Зазначимо, республіканці в Палаті представників стверджують, що Байден і його сім'я отримували прибуток від його дій, коли він обіймав посаду віцепрезидента під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр. Зокрема, їхнє неофіційне розслідування було зосереджене на бізнес-підприємствах його сина в Україні та Китаї в цей період.

Вони знайшли докази того, що молодший Байден нібито спонукав клієнтів повірити, що він може сприяти доступу до офісу віцепрезидента. Однак жодних доказів того, що Байден вживав будь-які заходи для допомоги цим підприємствам або отримував від них фінансову вигоду наразі немає.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

До слова, президент США Джо Байден прокоментував загрозу свого імпічменту. За його словами, республіканці запускають процедуру усунення глави держави, щоб зупинити роботу уряду. 

Теги: США Джозеф Байден розслідування імпічмент президент

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