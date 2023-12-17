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Військово-морські сили США збили 14 дронів, які запустили хусити

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Військово-морські сили США збили 14 дронів, які запустили хусити
ВМС США збили безпілотники, які атакували торгові судна
фото з відкритих джерел

Хусити атакували торгові судна в Червоному морі

16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Зазначається, що безпілотні авіаційні системи були оцінені як ударні дрони з одностороннім рухом і збиті без будь-яких пошкоджень кораблів.

«Регіональні партнери Червоного моря були попереджені про загрозу», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Нагадаємо, Британський есмінець HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі.

До слова, норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Теги: пожежа США безпілотник

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