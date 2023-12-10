Військова допомога Україні: Білий дім планує укласти угоду з Конгресом

Республіканці наполягають, що додаткове фінансування України повинно супроводжуватися серйозними змінами в системі безпеки кордонів США

Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США. Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, повідомляє Reuters.

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Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування України повинно супроводжуватися серйозними змінами в системі безпеки кордонів США, але двопартійна група сенаторів, яка намагається знайти компроміс, не досягла значного прогресу, оскільки до відходу Конгресу США на різдвяні канікули залишилося менше тижня.

«Цього тижня Білий дім почне діяти більш активно», – заявив Мерфі.

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Він додав, що важливо знати, чи підпише президент США Джо Байден будь-яку перспективну угоду.

Раніше повідомлялося, що республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.