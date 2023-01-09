Бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників

Під час придушення заворушень було затримано від 30 до 100 протестувальників.

Бразильські правоохоронні органи звільнили будівлю парламенту від протестувальників, які раніше увірвалися до установи. Про це повідомляє Globo.

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Повідомляється, що за різними даними під час придушення заворушень було затримано від 30 до 100 протестувальників.

Перед цим президент Бразилії Лула да Сілва підписав указ про федеральне втручання у столичний округ для стримування порушень громадського порядку. Управління місцевими органами громадської безпеки передано федеральній владі. Глава держави назвав прихильників експрезидента Жаїра Болсонару, який програв на виборах і увірвалися в будівлі Конгресу, Верховного суду і резиденцію президента, фашистами та фанатиками.

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Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Зазначимо, експрезидент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.