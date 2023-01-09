Президент Бразилії запровадив надзвичайний стан у столиці
Лула да Сілва пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці
Президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме до кінця місяця.
Лула да Сілва пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці.
Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.
Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.
Зазначимо, експрезидент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.
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