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Президент Бразилії запровадив надзвичайний стан у столиці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Президент Бразилії запровадив надзвичайний стан у столиці
Режим надзвичайного стану діятиме до кінця місяця
фото ілюстративне

Лула да Сілва пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці

Президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме до кінця місяця.

Лула да Сілва пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Зазначимо, експрезидент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.

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Теги: надзвичайний стан протест Бразилія

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