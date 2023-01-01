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Представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії
Президент Бразилії ознайомився зі ситуацією в Україні
фото: medium.com

Лула окремо зустрічався зі спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та віцепрем'єр-міністром України Юлією Свириденко

Обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни. Про це повідомляє Reuters.

Лула, який буде приведений до присяги у неділю, повідомив, що окремо зустрічався зі спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та віцепрем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Вони прибули до Бразилії, щоб представляти свої країни на інавгурації Лули. Політики також зустрілися із новим міністром закордонних справ Мауро Вієйрою.

Лула сказав Матвієнко, що Бразилія бажає «миру і того, щоб сторони знайшли точки дотику, щоб покласти край конфлікту», який розпочався, коли Москва вдерлася в Україну 24 лютого.

За його словами, Свириденко принесла йому звіт про ситуацію в Україні.

До слова, триває 312-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: росія Бразилія Україна президент інавгурація

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