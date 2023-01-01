Представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії

Лула окремо зустрічався зі спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та віцепрем'єр-міністром України Юлією Свириденко

Обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни. Про це повідомляє Reuters.

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Лула, який буде приведений до присяги у неділю, повідомив, що окремо зустрічався зі спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та віцепрем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Вони прибули до Бразилії, щоб представляти свої країни на інавгурації Лули. Політики також зустрілися із новим міністром закордонних справ Мауро Вієйрою.

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Лула сказав Матвієнко, що Бразилія бажає «миру і того, щоб сторони знайшли точки дотику, щоб покласти край конфлікту», який розпочався, коли Москва вдерлася в Україну 24 лютого.

За його словами, Свириденко принесла йому звіт про ситуацію в Україні.

До слова, триває 312-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.