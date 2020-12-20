Німеччина купить 30 млн доз Covid-вакцини у Pfizer

Раніше щодо лінії Євросоюзу Німеччина гарантувала собі 55,8 млн доз саме цієї вакцини

З урахуванням купівлі ще 30 млн доз окремо країна отримає 85,8 млн доз

Німеччина планує закупити додатково 30 млн доз вакцини від коронавірусу COVID-19, яку розробили компанії Pfizer і Biontech. Про це повідомляє Bild у суботу, 19 грудня.

Раніше щодо лінії Євросоюзу Німеччина гарантувала собі 55,8 млн доз саме цієї вакцини, а з урахуванням купівлі ще 30 млн доз окремо країна отримає 85,8 млн доз.

Крім цього, 50,5 млн доз вакцини від COVID Німеччина отримає від компанії Moderna, яка напередодні була схвалена для використання у США.

Також Німеччина планує закупити десятки мільйонів доз від інших розробників, серед яких AstraZeneca, CureVac і Johnson & Johnson.

Нагадаємо, що за 18 грудня, у Німеччині зафіксували антирекорд – 30 тисяч Covid-випадків за добу.

Як повідомлялось, з 16 грудня у Німеччині діє «жорсткий» локдаун, який попередньо триватиме до 10 січня 2021 року. У цей період закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Обслуговування здійснюється в аптеках, банках, АЗС, однак не працюють перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни залишаються зачиненими з 2 листопада, коли запровадили «м'який» локдаун.