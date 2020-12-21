Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу

Німеччина, яка головує у Раді ЄС, запросила держави-члени Євросоюзу на термінове Засідання кризового механізму

Німеччина, яка головує у Раді ЄС, запросила держави-члени Євросоюзу на термінове Засідання кризового механізму

Засідання відбудеться у понеділок, 21 грудня

Німеччина скликала на 21 грудня термінове засідання країн-членів Євросоюзу через поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомив офіційний представник Комітету постпредів країн ЄС Себастьян Фішер у Twitter.

За його словами, засідання відбудеться у понеділок, 21 грудня, об 11:00.

«Німеччина, яка головує у Раді ЄС, запросила держави-члени Євросоюзу на термінове Засідання кризового механізму IPCR завтра (21 грудня, – ред) вранці про 11:00. На порядку денному: координація ЄС з реагування на недавно виявлений новий штам Covid-19 у Великій Британії», – написав Фішер.

Раніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.

До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 964

Одужали 581

Хворіють 366

Померли 16