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    У світі

    Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу

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    <span>Німеччина, яка головує у Раді ЄС, запросила держави-члени Євросоюзу на термінове Засідання кризового механізму&nbsp;</span> - Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу
    Німеччина, яка головує у Раді ЄС, запросила держави-члени Євросоюзу на термінове Засідання кризового механізму 

    Засідання відбудеться у понеділок, 21 грудня

    Німеччина скликала на 21 грудня термінове засідання країн-членів Євросоюзу через поширення нового штаму коронавірусу.

    Про це повідомив офіційний представник Комітету постпредів країн ЄС Себастьян Фішер у Twitter.

    За його словами, засідання відбудеться у понеділок, 21 грудня, об 11:00.

    «Німеччина, яка головує у Раді ЄС, запросила держави-члени Євросоюзу на термінове Засідання кризового механізму IPCR завтра (21 грудня, – ред) вранці про 11:00. На порядку денному: координація ЄС з реагування на недавно виявлений новий штам Covid-19 у Великій Британії», – написав Фішер.

    Раніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу. 

    Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

    Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

    Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

    Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

    Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

    Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.

    До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      964
    • Одужали
      581
    • Хворіють
      366
    • Померли
      16
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    Теги: ЄС Німеччина медицина Європа коронавірус
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