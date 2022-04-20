Які країни продавали зброю Росії після 2015 року: дослідження

Щонайменше 10 країн-членів ЄС за п'ять років експортували до Росії зброю на загальну суму 346 мільйонів євро

Низка країн Європейського Союзу продовжувала постачати зброю Росії після початку війни в Україні у 2014 році. Їх не зупинило навіть ембарго, рішення про яке було ухвалено 31 липня 2014 року Радою Європи. До такого висновку дійшли журналісти Investigative Europe в ході розслідування.

Дані з усіх офіційних реєстрів експорту озброєнь Євросоюзу свідчать, що у період з 2015 по 2020 рік щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували до Росії зброю на загальну суму 346 мільйонів євро.

Найбільше зброї Росії поставила Франція – на 152 млн євро. Загалом французька частка в експорті зброї з ЄС в Росію становить 44%. Йдеться про тепловізійні камери для понад тисячі російських танків, навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів.

Німеччина експортувала до Росії військового обладнання на 121,8 млн євро – це понад 35% європейського експорту зброї агресору. Переважно йдеться про криголамні судна, гвинтівки та машини «особливого захисту».

На третьому місці у списку експортерів Італія. Вона продала Росії зброї на 22,5 млн євро.

Австрія також щорічно експортувала до Росії військову техніку, гладкоствольну зброю калібром менш як 20 мм, автоматичну зброю калібром 12,7 мм та боєприпаси, підривні пристрої та інше озброєння.

Болгарія уклала дві угоди у 2016 та 2018 роках на постачання військових кораблів, спеціального військово-морського обладнання, аксесуарів на 16,5 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія повернула в Україну спецназ, аби відновити підготовку українських військ.