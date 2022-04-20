Десять людей з оточення Путіна зробили важливу заяву щодо війни

Володимир Путін звузив коло радників, не дослухаючись до тих, хто почав висловлюватися проти війни

Кремлівські можновладці після восьми тижнів невдалої «військової спецоперації», провалу під Києвом та втрати флагмана Чорноморського флоту РФ усе частіше висловлюються проти продовження війни. Про це пише видання Bloombeg.

Кількість тих, хто називає війну катастрофою, ще невелика, зазначає ЗМІ, але постійно зростає. На думку критиків ідеї продовження війни, вона відкине Росію на роки назад. Bloomberg поспілкувався із десятьма людьми з оточення Путіна, і усі вони, на умовах анонімності, заявили, що війна в Україні – це катастрофічна помилка президента Росії.

Втім, пояснює видання, ці люди не можуть вплинути на позицію Володимира Путіна, бо хазяїн Кремля усе більше покладається на «яструбів» і ігнорує позицію «голубів миру», звужуючи коло радників та відкидаючи усі спроби попередити його про серйозні економічні та політичні втрати, які уже завдала і ще завдасть у майбутньому війна.

Тож, зазначає Bloomberg, шансів на те, щоб Путін зараз змінив геополітичний курс Російської Федерації, не існує. Також немає жодних перспектив внутрішнього російського протесту, який би міг змусити кремлівського тирана змінити своє ставлення до війни та забрати війська з території України.

Нагадаємо, The Independent упевнене, що наступ Росії на Донбас може тривати кілька місяців, бо Путін прагне до якоїсь перемоги «незалежно від людської вартості».