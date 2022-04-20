Виробник дронів Switchblade передав Україні 100 безпілотників

першу половину подарованих дронів Quantix Recon буде доставлено цього тижня

Quantix Recon: першу половину подарованих дронів Quantix Recon буде доставлено цього тижня

Дрон Quantix Recon: першу половину подарованих дронів Quantix Recon буде доставлено цього тижня

У компанії зазначили, що для AeroVironment велика честь підтримувати народ України у боротьбі з російськими загарбниками

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і послуги з навчання Міноборони та Силам тероборони.

Як йдеться у повідомленні компанії, сто БПЛА Quantix Recon буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США.

«Подаровані нашій державі дрони будуть відправлені протягом поточного тижня, а за ними будуть й інші постачання», – повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Глава та виконавчий директор AeroVironment пан Вахід Навабі представив БПЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня та зазначив: «Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється».

За його словами, здобута дронами Quantix Recon інформація дозволить планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

«Для AeroVironment – велика честь підтримувати народ України», – підкреслив пан Навабі.