Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, призначений для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет та захисту від повітряних загроз

Німеччина спільно з Норвегією долучилася до чергового пакета закупівель американського озброєння для України через механізм PURL. Берлін виділить на ці потреби 300 млн доларів, а головним пріоритетом стане посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення комплексів Patriot ракетами PAC-2 та PAC-3. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

За словами Пісторіуса, Німеччина та Норвегія беруть участь у закупівлі американських систем озброєння, які наразі недоступні в Європі. Для Берліна це вже п'ятий пакет допомоги в межах механізму PURL.

«Разом із Норвегією ми зараз робимо це, зокрема, за допомогою ще одного пакета PURL, у якому ми беремо участь. Ми закуповуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п'ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів», – заявив Пісторіус.

Ключовим напрямом фінансування стане закупівля керованих ракет PAC-2 та PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Ці системи відіграють важливу роль у захисті українських міст та об'єктів критичної інфраструктури від російських ракетних атак.

Водночас німецький міністр не уточнив, скільки саме ракет планують закупити та коли вони надійдуть до України.

Окрім закупівлі ракет для Patriot, Німеччина продовжить постачання Україні зенітних ракетних комплексів IRIS-T та боєприпасів до них.

Також Берлін працює над інтеграцією ракет IRIS-T до комплексів Nasams, які передає Україні Норвегія. Це має розширити можливості використання наявних засобів протиповітряної оборони.

Пісторіус повідомив, що Україна додатково отримає радіолокаційні станції для контролю повітряної обстановки, а також боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотників.

Нагадаємо, європейські запаси ракет для комплексів Patriot скоротилися до мінімальних рівнів. Через це окремі країни неохоче передають Україні боєприпаси зі своїх резервів. За наявними прогнозами, суттєве поліпшення ситуації з постачанням таких ракет очікується не раніше ніж за рік.