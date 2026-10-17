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Пашинський анонсував масштабний прорив у збройній співпраці з Німеччиною

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Пашинський анонсував масштабний прорив у збройній співпраці з Німеччиною
Сергій Пашинський розповів про українсько-німецькі оборонні проєкти
фото із відкритих джерел

Українська оборонна промисловість розширює співпрацю з німецькими партнерами, зокрема у сфері спільної розробки озброєння

Портфель проєктів співпраці української оборонної промисловості з німецькими партнерами у 2027 році може зрости приблизно до €3 млрд. Ідеться про проєкти, які розвиваються за участю Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI). Про це заявив голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК, передає «Главком».

За словами Пашинського, за останні три роки українська оборонна промисловість пройшла шлях від участі у виставках і презентаціях до реалізації спільних проєктів із міжнародними партнерами. Нині портфель співпраці з німецькими компаніями охоплює проєкти на сотні мільйонів євро.

Пашинський зазначив, що одним із початкових прикладів такої взаємодії стала данська модель підтримки, яка згодом розширилася завдяки участі німецького уряду та оборонного відомства Німеччини. За його словами, між українськими та німецькими підприємствами сформувалися тісні ділові зв’язки, а перелік спільних проєктів продовжує зростати.

Окремим напрямом співпраці він назвав розробку нових видів озброєння. Пашинський стверджує, що деякі спільні розробки вже проходять випробування. На його думку, така кооперація важлива не лише для оборони України, а й для безпеки Європи.

«Данська модель» передбачає фінансування виробництва озброєння безпосередньо в Україні коштом міжнародних партнерів. У 2025 році в межах цієї ініціативи на українське оборонне виробництво спрямували майже $1,8 млрд. Загалом іноземне фінансування українського ОПК за рік становило $6,1 млрд.

Україна та Німеччина також розвивають окремі програми співпраці в оборонних технологіях. У травні 2026 року міністри оборони двох країн підписали лист про наміри щодо запуску програми Brave Germany, яка передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів у сферах безпілотних технологій, штучного інтелекту, лазерних систем, зв’язку та ракетних технологій.

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Теги: Німеччина промисловість Сергій Пашинський озброєння

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