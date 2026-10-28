Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026
Головне за день 28 жовтня 2026
Президент Володимир Зеленський провів переговори у Нідерландах щодо військової допомоги, посилення ППО та спільних оборонних проєктів, а в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей, ще 58 постраждалих госпіталізували. «Главком» зібрав головні події дня 28 жовтня.
Зеленський провів переговори у Нідерландах
Президент Володимир Зеленський прибув до Нідерландів та зустрівся з прем'єр-міністром Робом Єттеном. Сторони обговорили оборонну та економічну співпрацю, посилення української протиповітряної оборони, нові пакети підтримки та майбутні переговори за участю США і Росії.
За словами Зеленського, Нідерланди готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом €500 млн. Його планують надати восени 2026 року.
Український президент і нідерландський прем'єр також зустрілися з представниками компаній двох країн. Серед ключових напрямів співпраці – оборонне виробництво, енергетика, технології та спільний проєкт у сфері ППО Bliksem.
В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги
В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей.
Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебувають у критичному стані. Аварія сталася вранці 28 жовтня поблизу станції Урда у провінції Толедо.
Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині
Російські війська завдали удару по цивільному підприємству у Сарненському районі Рівненської області.
Після атаки на території підприємства виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.
Унаслідок російського удару загинув чоловік. На місці працюють відповідні служби.
В Олешках розпочали розмінування для доставки гуманітарної допомоги
Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Україна та Росія розпочали операції з розмінування в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.
За її словами, роботи мають створити безпечний маршрут для доставлення гуманітарної допомоги до міста та проводяться в межах домовленостей про припинення вогню.
Вибори в Ізраїлі не дали жодному табору більшості
Після парламентських виборів в Ізраїлі жоден із основних політичних таборів не отримав достатньої кількості мандатів для самостійного формування більшості.
За останніми прогнозами, блок прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може отримати 53 місця у 120-місному Кнесеті, тоді як його опоненти – близько 48.
Для формування парламентської більшості необхідна підтримка щонайменше 61 депутата. Через це формування нового уряду залежатиме від подальших коаліційних домовленостей.
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