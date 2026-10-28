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Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026
колаж: glavcom.ua

Головне за день 28 жовтня 2026

Президент Володимир Зеленський провів переговори у Нідерландах щодо військової допомоги, посилення ППО та спільних оборонних проєктів, а в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей, ще 58 постраждалих госпіталізували. «Главком» зібрав головні події дня 28 жовтня.

Зеленський провів переговори у Нідерландах

Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026 фото 1
скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський прибув до Нідерландів та зустрівся з прем'єр-міністром Робом Єттеном. Сторони обговорили оборонну та економічну співпрацю, посилення української протиповітряної оборони, нові пакети підтримки та майбутні переговори за участю США і Росії.

За словами Зеленського, Нідерланди готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом €500 млн. Його планують надати восени 2026 року.

Український президент і нідерландський прем'єр також зустрілися з представниками компаній двох країн. Серед ключових напрямів співпраці – оборонне виробництво, енергетика, технології та спільний проєкт у сфері ППО Bliksem.

В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги

Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026 фото 2
фото: elpais

В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей.

Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебувають у критичному стані. Аварія сталася вранці 28 жовтня поблизу станції Урда у провінції Толедо.

Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині

Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026 фото 3
фото: Рівненька ОВА

Російські війська завдали удару по цивільному підприємству у Сарненському районі Рівненської області.

Після атаки на території підприємства виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

Унаслідок російського удару загинув чоловік. На місці працюють відповідні служби.

В Олешках розпочали розмінування для доставки гуманітарної допомоги

Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026 фото 4
фото: mipl.org.ua

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Україна та Росія розпочали операції з розмінування в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

За її словами, роботи мають створити безпечний маршрут для доставлення гуманітарної допомоги до міста та проводяться в межах домовленостей про припинення вогню.

Вибори в Ізраїлі не дали жодному табору більшості

Зеленський провів переговори у Нідерландах, в Іспанії зіткнулися швидкісні потяги. Головне за день 28 жовтня 2026 фото 5
фото: Times of Israel

Після парламентських виборів в Ізраїлі жоден із основних політичних таборів не отримав достатньої кількості мандатів для самостійного формування більшості.

За останніми прогнозами, блок прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може отримати 53 місця у 120-місному Кнесеті, тоді як його опоненти – близько 48.

Для формування парламентської більшості необхідна підтримка щонайменше 61 депутата. Через це формування нового уряду залежатиме від подальших коаліційних домовленостей.

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Теги: переговори Україна війна росія Володимир Зеленський

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