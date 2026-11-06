«Там теж гинуть»: Трамп виправдав удари РФ по українських цивільних заявами про втрати росіян

Дональд Трамп сказав журналістам, що Росія так само втрачає цивільних, як і Україна

Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні «кровавою лазнею» та заявив про втрати цивільних з обох боків. Про це пише «Главком».

На запитання журналіста про те, що Путін просто зараз вбиває українських цивільних у їхніх будинках, автобусах та школах, Дональд Трамп перевів увагу на Росію.

Президент США заявив, що постійно порушує цю тему, але одразу додає «і в зворотний бік», стверджуючи, що Росія так само втрачає цивільних, а все, що відбувається, – це «кровава лазня».

Нагадаємо, раніше Кремль заявляв, що розглядає можливість контактів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Зокрема, 21 жовтня російський диктатор порушив питання потенційної зустрічі з американським президентом під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу запрошувати російського диктатора Володимира Путіна до Києва, оскільки російська сторона не приїде. Про це він зауважив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

«Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення прийшли. Але і запрошувати немає сенсу – вони не приїдуть, і це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася», – сказав Зеленський.