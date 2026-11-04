Стефанішина оцінила перспективи угоди з США про корисні копалини

Стефанішина: Ця угода відіграла свою роль на початку наших відносин з командою Трампа

Ольга Стефанішина зазначила, що угода з США про корисні копалини має великі перспективи на майбутнє

Колишній посол України у США Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Главкому» оцінила важливість та майбутній потенціал угоди між Україною та США щодо корисних копалин.

Попри зауваження юридичних експертів стосовно поспіху з укладенням документа та відсутності його ратифікації парламентом, Стефанішина наголосила на його значущості для міждержавних відносин.

За словами Стефанішиної, ця перша з часів відновлення незалежності України економічна міжурядова угода зі США відіграла ключову роль у стабілізації відносин із командою Дональда Трампа після напружених подій в Овальному кабінеті. Вона зазначила, що в процесі складних та агресивних переговорів початковий драфт документа було повністю переписано.

Експосадовиця підкреслила, що угода має великі перспективи на майбутнє, хоча наразі закладені в Інвестиційному фонді з відбудови України кошти є замалими для масштабних інвестицій великих американських індустріальних гравців. На її думку, подальше просування цієї угоди та співпраця з американським бізнесом мають залишатися окремим повноцінним політичним пріоритетом України як під час війни, так і після її завершення.

Раніше повідомлялося, колишня посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Росія може використовувати переговори зі Сполученими Штатами про завершення війни в Україні для послаблення європейської єдності, домагання скасування санкцій та відновлення економічних зв'язків із західними країнами. Навіть якщо Кремлю не вдасться отримати конкретні поступки, сама дискусія про можливе зближення Росії з Європою може загострити суперечності всередині Євросоюзу.

За словами експосадовиці, у проєктах мирних домовленостей, які просуває американська сторона, порушується питання майбутніх відносин Росії з європейськими державами. Зокрема, йдеться про можливість відновлення економічної інтеграції, включно з транзитом російського газу.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп не перебуває на боці Росії чи України, а діє виключно у власних інтересах. Києву необхідно довести Вашингтону, що Москва не зацікавлена в мирних переговорах. Про це також в еклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявила колишній посол України у США Ольга Стефанішина.