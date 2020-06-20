Німець випадково замовив 27 електрокарів Tesla Model 3



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Клієнт замість 52 тисяч євро повинен заплатити майже півтора мільйона євро

Німець тепер повинен спробувати замовити авто у 28-й раз

Клієнт на сайті оформляв покупку електрокара Tesla Model 3, однак через постійну помилку він примудрився оформити покупку не на одне авто, а на 27 – на майже 1,5 млн євро.

Житель Німеччини розповів про те, що намагався оформити на сайті замовлення на електроавтомобіль Tesla Model 3. Клієнт збирався придбати одне авто, а випадково замовив 27 одиниць, пише Reddit.com.

Загальна сума замовлення для німця склала 1 404 000 євро.

Чоловік повідомив, що вніс всі дані на сайті, а при оплаті замовленого електрокара сайт видав помилку. Клієнт повторив операцію – і знову невдача.

У підсумку завзятий німець зробив 26 спроб замовити Tesla – і, нарешті, в 27-й раз йому пощастило.

Через деякий час чоловік отримав підтвердження своєї покупки. Виявилося, що він оформив замовлення не на один електроавтомобіль, а на 27. І замість 52 тисяч євро повинен заплатити майже півтора мільйона євро.

Клієнту вдалося зв’язатися з представником тільки через добу. Оператор визнав, що у сайту час від часу бувають збої, і скасував всі замовлені жителем Німеччини 27 машин.

Тепер німцеві належить ще одне випробування – 28-й раз замовити Model 3.

Нагадаємо, хакери з Канади навчилися зламувати програмне забезпечення деяких електрокарів Tesla, і тепер розблоковують приховану потужність авто у півціни. Така послуга додає машині 50 кінських сил.

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