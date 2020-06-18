Богдан запаркував свою Tesla посеред дороги в центрі Києва (фото)
Tesla Андрія Богдана перекрила смугу рух
Фото: ЗупиниЛося
Андрій Богдан грубо порушив правила дорожнього руху
Скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.
Автори проєкту «ЗупиниЛося» зафіксували порушника на вул. Володимирській, 12 біля ресторану Catch.
«Ні, це авто не збирається перетинати подвійну суцільну. Це Тесла Андрія Богдана так запаркована!» - йдеться в повідомленні «ЗупиниЛося» у Facebook.
Автомобіль Богдана перекрив смугу і ускладнило проїзд іншим учасникам руху.
Нагадаємо, нещодавно Богдана помітили у зоопарку за дивною поведінкою: він сварився на козла.