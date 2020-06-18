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    Богдан запаркував свою Tesla посеред дороги в центрі Києва (фото)

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    Tesla Андрія Богдана перекрила смугу рух - Богдан запаркував свою Tesla посеред дороги в центрі Києва (фото)
    Tesla Андрія Богдана перекрила смугу рух
    Фото: ЗупиниЛося

    Андрій Богдан грубо порушив правила дорожнього руху

    Скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

    Автори проєкту «ЗупиниЛося» зафіксували порушника на вул. Володимирській, 12 біля ресторану Catch.

    «Ні, це авто не збирається перетинати подвійну суцільну. Це Тесла Андрія Богдана так запаркована!» - йдеться в повідомленні «ЗупиниЛося» у Facebook.

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    Богдан запаркував свою Tesla посеред дороги в центрі Києва (фото)
    Богдан запаркував свою Tesla посеред дороги в центрі Києва (фото)

    Автомобіль Богдана перекрив смугу і ускладнило проїзд іншим учасникам руху.

    Нагадаємо, нещодавно Богдана помітили у зоопарку за дивною поведінкою: він сварився на козла

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