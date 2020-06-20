Німеччина попереджає Кремль щодо санкцій через убивство чеченця у Берліні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Провина має бути чітко встановлена судовим вироком

МЗС ФРН назвав інцидент «надзвичайно серйозним» і підкреслив, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний

Уряд Німеччини готовий вжити подальших заходів щодо Москви у зв’язку з убивством колишнього чеченського командира.

Про це сказав на брифінгу в Берліні представник МЗС ФРН Крістоф Бургер.

«Ми залишаємо за собою право на подальші заходи щодо цієї справи», – процитував дипломат слова міністра Гайко Мааса.

Зокрема, глава МЗС назвав інцидент «надзвичайно серйозним» і підкреслив, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний, а винні – покарані.

Бургер додав, що «провина має бути чітко встановлена» судовим вироком.

У четвер російського посла було запрошено до німецького МЗС на переговори. Після цього посол написав на сайті російського дипломатичного представництва: «твердження, що вбивство було скоєне за дорученням російських державних структур, як і раніше, не підкріплене жодними фактами і доказами», а «висунуті проти російських держструктур звинувачення є безпідставними і голослівними». Дипломат також заявив, що якщо «погрози Берліна» щодо подальших заходів будуть реалізовані, вони не залишаться без реакції Москви.

Колишній чеченський командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений у центрі Берліна в серпні 2019 року. За підозрою в убивстві було затримано громадянина РФ, який, як вважають німецькі слідчі, діяв за вказівкою російських спецслужб.

У грудні Берлін вислав двох російських дипломатів «через несприяння російської сторони в розслідуванні справи» після заяви Генпрокуратури про можливий зв’язок вбивці з російськими спецслужбами.

18 червня 2020 року Федеральна прокуратура висунула обвинувачення проти ймовірного виконавця вбивства, громадянина РФ Вадима Красікова. Генеральний прокурор Пітер Франк фактично звинуватив російський уряд у замовленні вбивства чеченця.

У зв’язку з цим убивством, а також російськими хакерськими атаками на Бундестаг Берлін наприкінці травня підготував список осіб для віднесення їх до санкційного кіберрежиму ЄС.

Нагадаємо, розвідка США вказує на причетність Кремля щодо вбивства чеченця в Берліні.

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Джерело: Укрінформ