Німеччина попереджає Кремль щодо санкцій через убивство чеченця у Берліні
МЗС ФРН назвав інцидент «надзвичайно серйозним» і підкреслив, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний
Уряд Німеччини готовий вжити подальших заходів щодо Москви у зв’язку з убивством колишнього чеченського командира.
Про це сказав на брифінгу в Берліні представник МЗС ФРН Крістоф Бургер.
«Ми залишаємо за собою право на подальші заходи щодо цієї справи», – процитував дипломат слова міністра Гайко Мааса.
Зокрема, глава МЗС назвав інцидент «надзвичайно серйозним» і підкреслив, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний, а винні – покарані.
Бургер додав, що «провина має бути чітко встановлена» судовим вироком.
У четвер російського посла було запрошено до німецького МЗС на переговори. Після цього посол написав на сайті російського дипломатичного представництва: «твердження, що вбивство було скоєне за дорученням російських державних структур, як і раніше, не підкріплене жодними фактами і доказами», а «висунуті проти російських держструктур звинувачення є безпідставними і голослівними». Дипломат також заявив, що якщо «погрози Берліна» щодо подальших заходів будуть реалізовані, вони не залишаться без реакції Москви.
18 червня 2020 року Федеральна прокуратура висунула обвинувачення проти ймовірного виконавця вбивства, громадянина РФ Вадима Красікова. Генеральний прокурор Пітер Франк фактично звинуватив російський уряд у замовленні вбивства чеченця.
У зв’язку з цим убивством, а також російськими хакерськими атаками на Бундестаг Берлін наприкінці травня підготував список осіб для віднесення їх до санкційного кіберрежиму ЄС.
Нагадаємо, розвідка США вказує на причетність Кремля щодо вбивства чеченця в Берліні.
Джерело: Укрінформ