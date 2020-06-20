Російська пропаганда незабаром почне проклинати «нових німецьких фашистів»

Німці вже викликали російського посла і пригрозили «новим заходами» проти путінської держави

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Вот если мы возьмём какую-то немецкую машину — «Фольсваген», к примеру, или «Ауди» или «Мерседес», то сразу обращаем внимание на то, как она сделана. А сделана она тщательно, все гайки и ручки на месте. Работает эта машина правильно, не ломается и ходит много лет. И если рядом поставить машину российского производства и немецкого, то покупатель выбирает немецкую, потому что к ней есть доверие, а к российской нет. И это касается не только машин, а и всего прочего. Ну, не получается в России сделать что-то, чему бы доверяли больше, чем чему-то немецкому. И если власть взять, к примеру, то там такая же история. Читатель знает, что ЭХО часто проводит всякие опросы, типа «Кого бы вы хотели видеть президентом России — Меркель или Путина». Так вот, удивительные граждане России почему-то предпочитают Меркель родному Путину — интересно, почему?

Но оставим президентство и коснёмся немецкой тщательности.

Генеральный прокурор Германии предъявил обвинение некоему Вадиму Карасикову, который, как считается, действовал по заказу ФСБ, в убийстве гражданина Германии Зелимхана Хангошвили. А ещё немцы вызвали российского посла и пригрозили «новымы мерами» против Путинского государства.

Вряд ли кто-то знает господ Хангошвили и Карасикова, но знают ту самую немецкую тщательность. В каких-то вещах, если мы говорим о Германии, сомнений не существует. Нет сомнения, к примеру, что следствие было проведено со всей тщательностью. Следователи изучили все доказательства, им никто не звонил, не указывал в какую сторону следствие вести. Генпрокурора не вызывала Меркель и не объясняла, что не нужно трогать Россию, потому что Германии очень нужен дешёвый газ из «Северного потока 2».

Просто следователи выпили немецкого пива, провели расследование, отдали его Генпрокурору, а потом пошли отведать тушёную капусту с сосисками. И всё. Рутинная работа на законность и справедливость. И сколько бы не выл зомбоящик теперь уже про «проклятых новых немецких фашистов», если бы мы сейчас провели голосование — «какую генпрокуратуру вы хотите — немецкую и российскую», ответ был бы очевиден.

Теперь о том, что будет дальше. Видимо, Россия заявит, что всё это «грязная провокация» Навального и Сороса, что «#настамнет», что отныне запрещается импорт «Мерседесов» и «Ауди». А черноротые пропагандисты заявят в ящике, что «это удар накануне Дня Победы» и что «можем повторить».

Но это не имеет значения. Пропагандоны могут выть круглосуточно, но дело это не изменит — оно будет расследоваться, Карасиков будет вызываться, потом появятся санкции. «Обнулёныш» будет грозить новыми ракетами, всё более напоминая северокорейского Ына, который, конечно, грозный, но никому не страшный.

Вот такая история.

Конечно, можно было бы долго тут рассказывать о подобных примерах, где Россия трещит по швам по судебным делам.

Но нет смысла. «Новичок» — он и есть «новичок».

Как бы он не назывался.

А сегодня этот новичок для Путина.

Джерело: Эхо Москвы

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