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Німецькі компанії розпочали експеримент з чотириденним робочим тижнем

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німецькі компанії розпочали експеримент з чотириденним робочим тижнем
У експерименті, який розпочався 1 лютого, беруть участь співробітники 45 німецьких компаній
фото: Unsplash

Не дивлячись на скорочення робочого тижня, зарплату робітники отримуватимуть у повному обсязі

З 1 лютого 2024 року співробітники 45 німецьких компаній працюють із трьома вихідними на тиждень. При цьому вони отримають зарплату у повному обсязі, пише DW.

Чотириденний робочий тиждень запровадили для того, аби з’ясувати, чи справді це може зробити співробітників не тільки здоровішими й щасливішими, а й продуктивнішими, як припускають профспілки.

«Дослідження Gallop з’ясувало, що низька залученість і працездатність коштувала світовій економіці 8,1 трлн євро у 2023 році», – зазначає видання.

Зазначається, що експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати – поліпшення фізичного і психічного здоров’я, а також зниження рівня вигорання. Журналісти підкреслили, що жодна з компаній, яка брала участь у експерименті, не планувала повертатися до п’ятиденного тижня.

Водночас міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер зазначив, що перехід на чотириденний робочий тиждень поставить під загрозу економічне зростання й процвітання Німеччини. Які саме німецькі компанії беруть участь в експерименті, не уточняється, однак відомо, що це компанії з різних секторів. Третина з них базується в Північному Рейні-Вестфалії, 17% – у Баден-Вюртемберзі, 16% – у Баварії, 6% – у Берліні.

До слова, найбільше у світі дослідження щодо переходу на чотириденний робочий тиждень завершилося у Великій Британії. В експерименті брали участь працівники понад 60 приватних та державних компаній з червня по грудень 2022 року. Що показали результати експерименту та які висновки зробили роботодавець, повідомляє Reuters.

Співробітники 61 компанії протягом шести місяців дотримувалися 4-денного робочого тижня. При цьому вони отримували свою зарплату без змін. Три дні на тиждень були вихідними й в середньому британці працювали лише 34 години на тиждень.

У випробуваннях взяли участь загалом 2900 співробітників з різних секторів, від фінансової компанії Stellar Asset Management до виробника цифрових технологій Rivelin Robotics та магазину риби та чіпсів у прибережному містечку Веллс біля моря.

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Теги: зарплата робота Німеччина

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