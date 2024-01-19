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Комітет Бундестагу схвалив бюджет на 2024 рік з грошима для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Бундестагу схвалив бюджет на 2024 рік з грошима для України
Уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро.
фото ілюстративне

Очікується, що Бундестаг та Бундесрат ухвалять остаточне рішення щодо бюджету на 2024 рік на початку лютого.

Сьогодні, 19 січня, Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив бюджет на 2024 рік після тижня суперечок. Уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу Україні до 8 млрд євро. Про це повідомляє DPA.

Схвалення бюджетним комітетом – вирішальний етап перед ухваленням бюджету в парламенті. Очікується, що Бундестаг та Бундесрат ухвалять остаточне рішення щодо бюджету на 2024 рік на початку лютого.

«Як коаліційні парламентські групи, ми складаємо збалансований бюджет, попри різні точки зору, на тлі численних криз і незважаючи на складну відправну точку для цих парламентських дебатів після рішення Федерального конституційного суду», – пояснили після зустрічі міністри трьох партій урядової коаліції з питань бюджету.

До відома, уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро.

Ситуація щодо ухвалення бюджету Німеччини стала хаотичною після рішення Конституційного суду у листопаді, коли було вирішено, що Берлін не має права перенаправити 60 млрд євро невикористаних коштів від пандемії COVID на проєкти, пов'язані з кліматом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бундестаг провалив голосування за постачання Україні крилатих ракет Taurus.

До відома, 17 січня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.

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Теги: Німеччина гроші

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