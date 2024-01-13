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Двоє українців хотіли потрапити в Німеччину без паспортів – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Двоє українців хотіли потрапити в Німеччину без паспортів – ЗМІ
Чоловіки їхали до Німеччини автомобілем з Польщі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українці не змогли пред'явити паспорти, тому їх не пустили до країни

На територію Німеччини з Польщі прикордонники не пустили двох громадян України, в яких не було паспортів. Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, 11 січня 2024 року німецькі прикордонники на пункті пропуску в Циттау перевірили двох українців, які їхали з Польщі автомобілем. 

Чоловіки не змогли пред'явити паспорти, а один із них мав при собі заборонений кийок.

«У машині перебували двоє українців 29 і 36 років. Вони не змогли пред'явити паспорти. Один заявив, що проживає в Чехії і забув документи там. В іншого також не було жодного посвідчення особи. Крім того, у нього знайшли заборонений телескопічний кийок», – пише видання. 

Зазначається, що кийок конфіскували, а чоловікам висунули звинувачення у порушенні закону про перебування та закону про зброю. Після цього їх відправили назад до Польщі.

Нагадаємо, німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Не можна було перетнути кордон у Любешині та Росівку біля Щецина.

До слова, Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат.

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Теги: прикордонники Німеччина документи

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