Двоє українців хотіли потрапити в Німеччину без паспортів – ЗМІ

Українці не змогли пред'явити паспорти, тому їх не пустили до країни

На територію Німеччини з Польщі прикордонники не пустили двох громадян України, в яких не було паспортів. Про це повідомляє Bild.

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За інформацією видання, 11 січня 2024 року німецькі прикордонники на пункті пропуску в Циттау перевірили двох українців, які їхали з Польщі автомобілем.

Чоловіки не змогли пред'явити паспорти, а один із них мав при собі заборонений кийок.

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«У машині перебували двоє українців 29 і 36 років. Вони не змогли пред'явити паспорти. Один заявив, що проживає в Чехії і забув документи там. В іншого також не було жодного посвідчення особи. Крім того, у нього знайшли заборонений телескопічний кийок», – пише видання.

Зазначається, що кийок конфіскували, а чоловікам висунули звинувачення у порушенні закону про перебування та закону про зброю. Після цього їх відправили назад до Польщі.

Нагадаємо, німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Не можна було перетнути кордон у Любешині та Росівку біля Щецина.

До слова, Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат.