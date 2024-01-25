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Латвійці не хочуть бачити біженців після закінчення війни? Неочікувані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвійці не хочуть бачити біженців після закінчення війни? Неочікувані результати опитування
Латвійці не хочуть утримувати українських біженців заради ринку праці
фото: Leta

Опитані громадяни Латвії не надто підьтримують намагання Латвії залишати у країні українських біженців

Лише невелика частина латвійського суспільства вважає, що державі слід намагатись утримати у країні українських біженців заради вирішення демографічних проблем та ринку праці. Це показало опитування, проведене центром Norstat на замовлення LSM.lv.

Латвійських респондентів попросили оцінити висловлювання «Державі слід спробувати утримати українських біженців після війни, щоб полегшити латвійські проблеми з демографією та робочою силою». Лише 6% латвійських респондентів погодились із ним повністю, а 14% підтримують його частково. Ще 31% поставився до висловлювання нейтрально (ні за, ні проти), 24% – швидше не згодні, 17% – не згодні.

Опитування про українських біженців
Опитування про українських біженців
Norstat

Жінки частіше, ніж чоловіки, висловлювалися проти того, щоб залишати українців у Латвії після війни (44% та 38%). Якщо дивитися на вік, то найбільше негативних відповідей у групі від 40 до 49 років (46%), але й у всіх інших частка тих, хто проти, набагато більша, ніж тих, хто за.

Серед тих, хто розмовляє в родині латиською, частка не згодних з висловлюванням менша, ніж серед тих, хто говорить російською (39% і 44%), частка згодних – вище (23% і 17%).

Хоча у всіх групах респондентів найпоширеніша відповідь (якщо не підсумовувати ступеня підтримки чи заперечення) – нейтральна (ні за, ні проти).

Опитування про українських біженців
Опитування про українських біженців
Norstat

Опитування відбувалося з 2 по 11 січня у вибірці з 1006 респондентів віком від 18 до 74 років, які хоча б раз на тиждень користуються Інтернетом.

У січні 2024 року латвійські ЗМІ повідомили, що після 24 лютого 2022 року за підтримкою до Держагентства зайнятості звернулися понад 26 тис. українців, які залишили батьківщину через бойові дії та отримали право на працевлаштування в Латвії.

За останніми даними відомства, станом на 1 жовтня 2023 року дійсними були 28 500 видів на проживання, виданих громадянам України (з них 23 тисяч видано як особам зі статусом тимчасового захисту). Так, 23 січня Уряд Латвії виділив на підтримку українських біженців 15,6 млн. євро. Зазначені кошти призначені для покриття видатків місцевих самоврядувань у грудні 2023-го та у січні 2024 року.

До слова, потік українських біженців залишається помірним та стабільним, і в середньому щомісяця до Латвії знову прибуває 700-800 українців, повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ (МВС) Яніс Бекманіс на заході щодо обміну досвідом прийому українських громадян у Латвії.

Трохи більше ніж 46 тис. українців зареєстровано для набуття статусу тимчасового захисту. Станом на 23 листопада 32,9 тис. українців зареєструвалися як активні у латвійських самоврядуваннях та звернулися за допомогою. З них 38% становлять чоловіки, 62% – жінки. Більшість із них зареєстровані у великих містах Латвії – Ризі, Лієпаї, Лудзе та Даугавпілсі.

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Теги: соцопитування Латвія соцвиплати робота праця українці біженці

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