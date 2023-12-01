Безробіття у Німеччині: оприлюднено сумні цифри

Кількість відкритих вакансій у листопаді становила 733 тис.

Кількість безробітних у Німеччині в листопаді збільшилася на 22 тисяч. Безробіття в країні підвищилося до максимальних показників з травня 2021 року: 5,9% порівняно з 5,8% у жовтні. Про це повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН.

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Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних також на 22 тис. та збереження безробіття на рівні 5,8%, пише Trading Economics. У жовтні кількість безробітних у Німеччині збільшилась на 30 тисяч. Кількість відкритих вакансій цього місяця становила 733 тис., що на 90 тис. менше, ніж у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, спад виробництва торкнувся більшості ключових галузей Німеччини. Про це йдеться у звіті аналітиків Федерального статистичного управління ФРН (Destatis). Обсяг виробництва у обробній промисловості, крім будівельного сектора, знизився на 3,8% у річному вираженні. Головною причиною такої динаміки експерти назвали зниження випуску нових автомобілів та запчастин для транспортних засобів. Схожі проблеми аналітики зафіксували і в секторі енергопостачання.

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До слова, Німеччина планує застосувати новий підхід у працевлаштуванні українських біженців – їм прискорено знаходитимуть роботу у великих компаніях. Такою можливістю зможуть скористатися близько 200 тис українців, які закінчили інтеграційний курс, пише handelsblatt.

Повідомляється, що наразі знайти роботу вдалося лише 20% працездатних українців, хоча у багатьох інших країнах ця кількість більша – наприклад, у Нідерландах це значення становить 70%. Понад 400 німецьких центрів зайнятості частіше запрошуватимуть на консультації українців.