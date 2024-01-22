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Призов до армії у Німеччині: Бундесвер готовий піти на радикальні заходи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Призов до армії у Німеччині: Бундесвер готовий піти на радикальні заходи
Кадрова нестача дуже відчутна в Бундесвері
фото із відкритих джерел

Збройні сили Німеччини активно шукають солдатів. Для того, аби поповнити лави вояків, розглядають, навіть, осіб без громадянства

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус готовий розглянути ідею прийому на військову службу осіб без німецького громадянства. Основна причина – гостра нестача солдатів та молодших офіцерів у лавах збройних сил ФРН, пише газета Rhenische Post.

«Ми стали б не першими збройними силами в Європі, які так чинять, – процитувало видання голову військового відомства. – У країні є люди, які живуть у Німеччині у другому чи третьому поколінні, але поки що не мають німецького громадянства»

Вказується, що подібну ініціативу не відкидають і Вільна демократична партія Німеччини, і блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз, який перебуває нині в опозиції.

«У пошуках підходящих молодих людей, які готові до служби в лавах Бундесверу, ми повинні бути в принципі готові думати в набагато більш європейських масштабах, – заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. – До цього питання відноситься і роздум про те, щоб солдати без німецького паспорта могли швидше отримати його через службу в Бундесвері».

«Для збільшення кадрового потенціалу потрібне сучасне управління персоналом, а не дебати про обов’язкову військову службу. Будь то німецька чи шведська модель оборони» – продовжила Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Експерт з опитувань оборони фракції ХДС/ХСС у бундестазі Йохан Вадефуль у свою чергу вважає подібну ідею «правильною в принципі». «Однак важливо те, як її реалізовуватимуть,– наголошує він. – Чи буде така можливість надана лише громадянам країн ЄС та НАТО чи іншим також? Чи потрібне для цього вільне володіння німецькою мовою?».

Водночас Вадефуль розкритикував міністра оборони ФРН за відсутність конкретики: «Борис Пісторіус вкотре виклав в інтерв'ю ідею, не конкретизувавши її. Однак він – відповідальний міністр, а не ходячий ярмарок ідей чи просто джерело ключових слів, а отже, він має бути конкретнішим».

У Міноборони ФРН зараз перевіряють, чи можливо досягти мети, поставленої ще до вступу Пісторіуса на посаду міністра оборони (призначений головою військового відомства у січні 2023 року), та довести чисельність збройних сил країни до 203 000 осіб. Нині у Бундесвері служать 181,6 тис солдатів та офіцерів. Крім того, там зайнято близько 81,6 тис цивільних службовців. На цьому фоні в Німеччині обговорюють можливість повернення до загального військового обов'язку, зазначала раніше Deutsche Welle.

Нагадаємо, 19 січня Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив бюджет на 2024 рік після тижня суперечок. Уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу Україні до 8 млрд євро. 

Схвалення бюджетним комітетом – вирішальний етап перед ухваленням бюджету в парламенті. Очікується, що Бундестаг та Бундесрат ухвалять остаточне рішення щодо бюджету на 2024 рік на початку лютого.

Читайте також: Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Теги: Бундестаг армія дебати Міноборони міністр Німеччина бюджет

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